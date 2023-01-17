Hayatını kaybeden Tamburalı Paşa Pentagram'ın şehit gitaristi Ümit Yılbar için ne demişti

Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı dün hayatını kaybetti. Terörle mücadeledeki başarılarıyla tanınan efsane komutan yanında gezdirdiği tamburalı şarjörlü piyade tüfeği nedeniyle “Tamburalı Paşa” olarak da biliniyordu...

"YÜREĞİ VATAN SEVGİSİYLE DOLUYDU"

Kundakçı’nın, 30 yıl önce şehit düşen Türk metal müziğin öncü isimlerinden Ümit Yılbar'ın da komutanı olduğu, Tamburalı Paşa’nın kitabında Yılbar için ‘’Gitaristti Rock müzik sanatçısıydı. Yüreği vatan sevgisiyle doluydu’’ dediği ortaya çıktı…

Pentagram’da çalarken ani bir kararla askere gitmek isteyen Ümit Yılbar, asteğmen olarak Siirt’in Eruh ilçesinde Jandarma Komutanlığı’na tayini çıktı.

Yılbar terhisine çok az bir zaman kala 25 Eylül 1993’ü teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu.

Odatv’den Ersoy İrşi’nin Ümit Yılbar ile ilgili yazısı şöyle:

"Kulağı biraz Türk Rock müziğinden geçmiş herkesin bildiği bir grup vardır: Pentagram. 1986’dan beri müzik dünyamızdalar, ilk heavy metal grubumuz. Aslında grup lise sıralarında kurulmuştu. Hakan Utangaç ve Cenk Ünnü daha lise sıralarındayken grup kurma hazırlıklarına girişmişlerdi.

1987’de ilk konserlerini verdiler. Ama bizim heavy metalcilerimizin çıkışı dünyadaki diğer gruplardan farklıydı öyle büyük sahnelerden ya da müzik mekanlarından başlamadılar. İlk konserlerini Bağcılar’da bir düğün salonunda 200 kişiye verdiler. İlk konserden sonra grubun bir gitarist arayışı oldu. 1988’de Ümit Yılbar, Pentagram’a katılıyor. Hani derler ya ''on parmağında on marifet''i olan insan diye, Ümit işte onlardan. Müzisyenliği dışında, iktisat fakültesi de bitiriyor. Disk atma dalında milli atletimiz, aynı zamanda kayak da yapıyor. Ama müziğe olan aşkı hep başka, daha ilkokul çağlarındayken elinden gitarı eksik etmiyor. Ümit, gitar eğitimi de veriyordu, aralarında Hakan Özoğuz ve Gökhan Özoğuz’unda yer aldığı birçok müzisyeni eğitmişti.

Ümit dönemin ‘’Bağıran çocuklarından’’dı, metal müzisyenler o yıllarda satanist olarak damgalanıyordu. Uzun saçı ve küpesi yer yer başına talihsiz olaylar getirmişti.

BIRAKIN BEN ÖLMEYE GİDEYİM

Ama hiçbir şey Ümit’in milletine ve vatanına olan sevgisine ket vuramadı. Pentagram’da çalarken ani bir kararla askere gitmek istedi. Vatan borcunu bir an önce ödemek istiyordu. Siyahları çıkartıp yeşil üniformayı giymek için heyecanlıydı. Gözlüklerini evde bırakıp lenslerini takıp Yedek Subay’lık sınavına girdi. Gönüllü olarak komando oldu. Eğitimde derecesi vardı, ama o Güneydoğu’ya gidip, düşmanın karşısına dikilmek istiyordu. Eğitim derecesini düşürttü ve istediği oldu, Asteğmen olarak Siirt’in Eruh İlçesine bağlı Bağgözü Jandarma Komutanlığı’na tayin oldu. Bu dönemde annesine sürekli gülerken çekilmiş fotoğraflarını gönderiyordu. Etrafında hep güler yüzlü birisi olarak tanınmıştı. Terhisine az kalmıştı 17 Kasım 1993’te asker ocağından annesinin kucağına dönecekti. Fakat takvim 25 Eylül 1993’ü gösterdiğinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu Ümit. Çok sevdiği vatanına canını vermişti. Ondan kalan eşyalara bakıldığında ölümünden 11 gün önce yazdığı şiiri bulundu. Ümit sanki sezmişti can vereceğini ama öylesine kararlı ve kahramandı.

İşte onun kaleminden dökülen mısralar:

Bilmiyordum dağların bu kadar dik olduğunu

Bilmiyordum gecelerin bu kadar uzun olduğunu

Bilmiyordum zamanın bu kadar yavaş geçtiğini

Ama biliyordum içimdeki vatan sevgisini

Biliyordum içimdeki aşkı.

Kanımı istersin toprağım

Yoksa cesedimi mi

Yeter ki sen susa

Suyun olurum senin

Tasmasından bağlanmış çılgın köpek gibiyim

Salıvermiyorlar ki gideyim

Bilmiyorlar mı ki ben Türk evladıyım

Bırakın ben ölmeye gideyim

Ben koymuşum bu yola baş

İsterse düşsün kafama taş

Vazgeçmem bu yoldan arkadaş

Gelsin yedi düvel ezerim hepsini

Ümit Yılbar - Bağgöze/SİİRT

‘’YÜREĞİ VATAN SEVGİSİ İLE DOLUYDU’’

Dün yaşamını yitiren Tamburalı Paşa, Ümit Yılbar’ın da komutanıydı, Güneydoğu’da Unutulmayanlar kitabında Ümit için şunları söylemişti: "Asteğmen Ümit Yılbar, 25 Eylül 1993 günü Yassı Dağda teröristlerle girdiği çatışmada şehit olmuştu. 26 yaşındaydı. Gitaristti, Rock müzik sanatçısıydı. Yüreği vatan sevgisiyle doluydu. Komando olmak ve Güneydoğuda mücadele etmek istedi. Siirt’e gitti, çatışmalara girdi. Yazdığı şiir silah arkadaşlarına anı olarak kaldı.’’

SONSUZA KADAR UÇ

Ümit’i şehit verdikten sonra İstanbul Selamiçeşme’de bir sokağa adı verildi. Adına şarkılar adandı. Athena grubu da öğretmenlerini unutmadı. 1993 yılında çıkardıkları ilk albüm ‘’One Last Breath’ın kapağına şu cümleyi yazdılar: ''Bu kaset 25/09/1993 tarihinde aramızdan ayrılan değerli hocamız Ümit Yılbar’a adanmıştır'' Grubu Pentagram, ‘’Fly Forever’’ şarkısını ona adadı. Yılbar’a adadıkları şarkılarında şu sözler geçiyordu: ‘’Tutkunu kullan ve uç! Sonsuza kadar uç...’’