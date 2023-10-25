ABD'li Kongre üyelerinden Türkiye'ye 'Hamas' mektubu. 6 maddelik talepte bulundular

ABD Kongresi üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas "terör örgütü değildir" açıklamasının ardından Türkiye'ye 6 maddelik bir 'Hamas' mektubu gönderdi.

ABD'li Kongre üyelerinden Türkiye'ye 'Hamas' mektubu. 6 maddelik talepte bulundular

ABD Kongre üyeleri, Türkiye'nin Hamas ile ilişkilerinden dolayı Dışişleri Bakanlığı'na yazdığı mektupta 6 madde talep etti.

VOA Türkçe'de yer alan habere göre, Bir grup Kongre üyesinin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a ayrıntılı bir mektup gönderdiği iddia edilirken, mektupta ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türk hükümetinden 6 talepte bulunması istendi:

1.Hamas'ı resmen bir terör örgütü olarak ilan etmesi

2.Hamas'ın İstanbul'daki ofisinin ve Türkiye'de faaliyet gösteren tüm bağlı kuruluşlarının kapatılması;

3.Türkiye'deki tüm Hamas yetkililerinin Türk vatandaşlıklarının iptal edilmesi ve T.C. pasaportlarına el konulması

4.Hamas yetkililerinin Türkiye’den sınırdışı edilmesi ve ülkeye yeniden girişlerinin yasaklanması

5.Herhangi bir Türk bankasının Hamas'ın finansmanına karışıp karışmadığının araştırılması, bu tür bir soruşturmanın bulgularının ABD Dışişleri Bakanlığı'na rapor edilmesi ve bu tür bir finansmana karışan bankalara yaptırım uygulanması

6.Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırıda herhangi bir Türk yetkilinin yer alıp almadığını araştırıması ve bulgularının ABD Dışişleri Bakanlığı'na rapor edilmesi.

İlgili Haberler
Erdoğan’ın tepki çeken Hamas çıkışına Akşener’den yanıt
HAMAS terör örgütü değildir diyen Erdoğan’a İsrail’den ilk tepki geldi
ABD Temsilciler Meclisinin yeni başkanının ilk icraatı İsrail yanlısı tasarıyı oylamaya sunmak oldu
Orta Doğu için cehennem senaryosu. ‘Hiç kimse kurtulamayacak’
İsrail'den Erdoğan'ın sözlerine cevap 'Gerçekleri değiştirmeyecek Hamas=IŞiD’
Meral Akşener: Netanyahu terörü ile HAMAS terörü aynıdır
İtalya’dan Erdoğan’a tepki: HAMAS’la ilgili sözleri iğrenç. Türk Büyükelçisi’ni Dışişleri’ne çağıracağız
Hamas: Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu bir gecede 80 kişi hayatını kaybetti
Hamas: Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu bir gecede 80 kişi hayatını kaybetti
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
Barış Manço'nun 1992 yılında Japonya'dan Cumhuriyetimizin 100. yılına seslendiği görüntüler Gündem
Barış Manço'nun 1992 yılında Japonya'dan Cumhuriyetimizin 100. yılına seslendiği görüntüler
İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf ‘Dünyanın artık yeter demesi için Gazze'de daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?’ Dünya
İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf ‘Dünyanın artık yeter demesi için Gazze'de daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?’
Gazze ağır bombardıman altında Dünya
Gazze ağır bombardıman altında
Bursa'da kavga sırasında kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti Gündem
Bursa'da kavga sırasında kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti
İstanbul derbisinde kazanan Kasımpaşa Spor
İstanbul derbisinde kazanan Kasımpaşa
Ürdün'de İsrail Büyükelçiliği'ne yürümek isteyenlere polis müdahalesi Gündem
Ürdün'de İsrail Büyükelçiliği'ne yürümek isteyenlere polis müdahalesi
Kılıçdaroğlu’ndan Gazze çağrısı, 'Bu gece, bu katliama sessiz kalan herkes...' Gündem
Kılıçdaroğlu’ndan Gazze çağrısı, 'Bu gece, bu katliama sessiz kalan herkes...'