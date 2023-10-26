Erdoğan’ın tepki çeken Hamas çıkışına Akşener’den yanıt

BALIKESİR / İSA AYDIN- ÖZEL KELKİT- İBRAHİM MALKOÇ- MÜLEYİM GÜNEY

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Hamas terör örgütü değil kurtuluş ve mücahitler grubudur” açıklamasıyla ilgili “Hızlı bir dönüş yaşanırsa rezil oluruz. Zikzak yapılmaması gerekiyor. Bana göre Hamas’ın yaptığı eylemi de ayıplamak zorundayız çünkü orada da siviller öldü...Seçim kazanmaya yönelik yeni bir kutuplaştırmayla karşı karşıyayız. Bu Türkiye’ye zarar verir, Gazze’deki katilliğe de herhangi bir fayda sağlamaz” değerlendirmesini yaptı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için Edirne’de başlattığı il gezilerine devam ediyor. Akşener, bu kapsamda bugün Balıkesir’e geldi. İYİ Parti Balıkesir İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Akşener, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Akşener’e ziyaretinde Genel Başkan Yardımcıları Oktay Vural, Buğra Kavuncu ve Burak Akburak, Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez eşlik etti.

İYİ Parti’nin mevcut Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney tekrar aday olurken, Gönen Belediye Başkan adayı Fedai Çoşkun, Erdek Belediye Başkan Adayı Arif Demir, Balıkesir Merkez ilçesi Karesi Belediye Başkan Adayı Mustafa Lemi Ayteykin olarak açıklandı.

Akşener, Balıkesir ziyaretine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Farklı bir adımı atmaya ne zaman karar verdiysem buradan başladım, Balıkesirliler beni hiç yalnız bırakmadı. Burada bir toplantı yaptık, 15 Mayıs’ta bir kongreydi, ‘Ayın 15’inden sonra kazanacağım sonra Başbakan olacağım’ demiştim. Sonra hain kalkışma olduğu zaman, benim 15 Temmuz sonrasının Başbakan olacağım iddia edildi. Türkiye’nin her yerinde şikayetçi organize edildi. Sonra bu bir iftiraymış dediler 7 sene sonra dosya kapandı.”

“O ŞÜKRANLA, O MİNNETLE KUTLAMAK VE YARINA BU MİRASI AYNI CANLILIK İÇİN BIRAKMAK DURUMUNDAYIZ”

“29 Ekim’de hem Cumhuriyet Bayramımız hem de Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü. Bu yıl dönümünün unutturmak, hafifletmek üzere adımlar atıldığını görüyoruz. Siz Kuvayı Milliye şehrisiniz. İstiklal savaşına her şeyiyle katılmış bir şehir. Siz onların torunlarısınız. Cumhuriyetin 100. yılını bir rekabet içinde, ‘Ben daha iyisini yapıyorum, Cumhuriyet de neymiş’ içinde bir küçümse, oraya bir saygısızlık haline çevrilmesini reddediyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrını inşallah bizlerin torunların üçüncü yüzyılını da kutlayacak. Bizi yönetenler bunu önemsizleştirse bile her birimizin ailesi, yakını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı elimizden hangi imkanlar geliyorsa o neşede, o şükranla, o minnetle kutlamak ve yarına bu mirası aynı canlılık için bırakmak durumundayız.”

Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Hamas terör örgütü değil kurtuluş ve mücahitler grubudur” açıklamasıyla ilgili soru üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

“SAVAŞ SUÇLUSU OLARAK YARGILANMALIDIR”

“Bu konudaki duruşumuz çok net. Hamas’ın İsrail’de en başında yaptığı sivillerin öldürülmesine yol açan eylemin adı terördür. En büyük zararı da Gazze’de yaşayan insanlara vermiştir. Orada benim kafamda eski bir İçişleri Bakanı olarak koca bir soru işaretim var. Netenyahu bize göre bir katildir. Çoluk, çocuk, hastane demeden Gazze’yi bombalaması bir katilin davranışına uyan bir davranıştır. Savaş suçlusu olarak yargılanmalıdır.

“GARANTÖR DEVLET OLMAYI DEVAM ETTİRİN DEDİK”

“Bugüne kadar sayın Erdoğan ve arkadaşları dikkatli bir dille, sakin bir tutumla götürdüler dün itibariyle İYİ Parti olarak bu tutumun arkasında olacağımızı söyledik. Diplomasi öncelikle kendi ülkenizin vatandaşlarını korumaktır. Sürekli olarak birileri ‘Mehmetçik Gazze’ye...’ şeklinde bir tahrik ortaya çıktı. Yerel seçimlere gidiyoruz, yerel seçimlerde genel olarak kutuplaştırma hep işe yaramıştır. Genel seçimlerde de işe yaramıştır. Filistin, Gazze konusunda şu anda Türkiye’deki siyasi partiler, yöneticisi, seçmeni hükümetin devlet adına durduğu yeri doğru bulduk. Garantör devlet olmayı devam ettirin dedik. Can kayıplarının önlenmesi için ara buluculuk görevi bizde olsun dedik. Batı, Amerika başta olmak üzere demokrasi hava gazıymış İsrail’in yanında yer aldılar.”

“HIZLI BİR DÖNÜŞ YAŞANIRSA REZİL OLURUZ”

“Hamas’ı bir mücahit birliği olarak değerlendirdi. Türkiye’deki tüm siyasiler Gazze’deki can kaybının, mezalimin, öldürmenin, katilliğin karşısında ve Gazzelilerin yanında yer aldılar. Ama bugün farklı bir taraf olma söz konusu oldu. Bunu yönetilebilir bulmadığımı ifade etmek isterim. Hızlı bir dönüş yaşanırsa rezil oluruz. Zikzak yapılmaması gerekiyor. Bana göre Hamas’ın yaptığı eylemi de ayıplamak zorundayız çünkü orada da siviller öldü. Ama o dürtmenin sonucu ne oldu? Gazze’de ölen çocukların sayısı 1.700.”

“SEÇİM KAZANMAYA YÖNELİK YENİ BİR KUTUPLAŞTIRMAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

“Tam 28’inde bu cumartesi günü Filistin mitingi yapılıyor. Keşke bir hafta sonra ya da bir hafta önce hepimizi davet ederek, bütün siyasi partileri davet ederek çünkü Filistin’de kınama mesajı hepimizin imzasıyla çıktı. Bunlar Türkiye’yi birleştiren şeyler. O mitinge, ben konuşma da yapmazdım yine Sayın Erdoğan konuşurdu. Ama hepimiz davet edilseydik ve gitseydik, ondan sonra da hepimizi Cumhuriyet’in 100. yılını kutlasaydık...Şimdi bu ikisini de birleştirip dünkü konuşmayı da bir araya getirdiğimiz zaman ortaya çıkan gerçeklik şu; seçim kazanmaya yönelik yeni bir kutuplaştırmayla karşı karşıyayız. Bu Türkiye’ye zarar verir, Gazze’deki katilliğe de herhangi bir fayda sağlamaz.”

“BALIKESİR’E ÖZEL BİR DURUM DEĞİL”

Akşener, yerel seçimlerde İYİ Parti’nin ittifak kurup kurmayacağına yönelik, “Tek başımıza gireceğiz Balıkesir’e özel bir durum değil. 6 yıl evvel kurulduğumuzda bu iki kutuplu sistemi bozmak için çıktık bu yola. Sizlere üçüncü bir seçenek yaratmak için çıktık. Türkiye çok uzun zamandır seçmen odaklı rekabeti kaybetti. Başlangıçta o ittifak sistemine girdik...Türkiye mi İYİ Parti mi dendiğinde Türkiye’yi tercih ettik. 30 yıldır aktif politika yapan Meral Akşener, 19 ilçeye razı olacaksınız böyle bir şey mümkün mü? Değil. Ama hiçbir problem yaratmadık. İstanbul’u almanın Türkiye’yi almaya yetmediğini anladık” diye konuştu.