Orta Doğu için cehennem senaryosu. ‘Hiç kimse kurtulamayacak’

İsrail ile HAMAS arasında devam eden çatışmalar giderek şiddetlenirken tüm dünyanın gözü bölgede yer alıyor. İsrail’i destekleyen ABD ile Filistin’i destekleyen İran’ın hamleleri de merakla beklenirken yeni bir dünya savaşı endişesi analistler ve devlet adamları tarafından yüksek sesle konuşulmaya başlanmış durumda.

ABD’NİN EN BÜYÜK KORKUSU

ABD merkezli Politico sitesi de bu endişeleri gündeme taşıyarak, ABD’nin bölgedeki en büyük korkusunu yazdı.

İsrail’in Hizbullah tehlikesiyle karşı karşıya olduğu yazılırken, Gazze, Lübnan, Suriye, Irak ve Yemen'de bir zamanlar büyük oranda ayrı ayrı savaşan silahlı gruplar İran nedeniyle artık kendilerini aynı takımda gördüğü belirtildi.

Haberde, komutanlarının birçoğu İran veya Hizbullah'tan benzer eğitim almış kişiler olup üyeler de birçok kez farklı gruplarda savaşmış kişilerin olduğu hatırlatılırken, İran bu ağa liderlik edebileceği, ancak 30 yılı aşkın bir süre önce Lübnan'da kurulan Hizbullah’ın, bu takımın bir numarası olarak gözüktüğü belirtiliyor.

Politico, İsrail’in, 2006'da 1.000'den fazla Lübnanlı ve 165 İsraillinin ölümüne yol açan savaşta Hizbullah ile çatıştığını, Tel Aviv’in o tarihten beri Hizbullah'ı en zorlu düşmanı olarak tanımladığını belirtti. Askeri uzmanlar ise İsrail'de ikinci bir cephe açılması durumunda çatışmaların bütün Orta Doğu'ya yayılacağını düşünüyor.

‘HİÇ KİMSE KURTULAMAYACAK’

Politico’nun analizinde, Biden yönetiminin özellikle İran'ın desteklediği silahlı grupların daha fazla kan dökmeye hazırlanmasından endişe duyduğunu belirtildi.

HAMAS'ın yanı sıra bu vekil güçler arasında Lübnan ve Irak merkezli Hizbullah ve Yemen'deki Husiler de yer alıyor.

İsmini vermek istemeyen üst düzey ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi konuyla ilgili 'Kısa vadede ABD güçlerine karşı çok daha ciddi bir saldırı ihtimali görüyoruz. Bu ihtimallerdeki bütün yollar İran'a çıkıyor' Yine isminin verilmemesi şartıyla konuşan bir diplomat, 'Gerginlikler yakın zamanda azalmazsa, tüm bölge etkilenecek. Hiç kimse kurtulamayacak' değerlendirmesinde bulundu.