Naim Babüroğlu sessiz sedasız yaşanan tarihe geçecek 3 olayı açıkladı

Editör: Gülsüm Acıyan

Türkiye, önemli süreçlerden geçiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğinin Meclis'teki onay sürecinin başlatılmasına karar verdiğini açıkladı.

TÜRKİYE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİNE ONAY SÜRECİNİ BAŞLATMA KARARI ALDI

Erdoğan, "Finlandiya'nın üçlü muhtıradaki taahhütlerini yerine getirmek için samimi adımlar attığını gördük. Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün, Meclisimizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik" dedi.

Türkiye’nin Yunanistan Büyükelçiliği, Yunanistan’ın “Bağımsızlık Günü” olan 25 Mart’ta sosyal medya hesabından kutlama mesajı paylaştı.

TÜRKİYE’NİN YUNANİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ YUNANİSTAN’IN BAĞIMSIZLIK GÜNÜ’NÜ KUTLADI

Yunanistan’ın Osmanlı’dan bağımsızlığıyla son bulan isyanın başladığı gün olan 25 Mart’la ilgili paylaşım yapılmasına ise tepkiler sürüyor.

ABD CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla'nın Suriye’nin kuzeydoğusuna bir ziyaret düzenleyerek bölgedeki teröristleri ziyaret ettiği öğrenildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN HELİKOPTERİ DÜŞTÜ

Öte yandan, Irak’ın kuzeyinde PKK teröristlerini taşıyan bir helikopterin düşmesi üzerine, helikopterin örgütün eline nasıl geçtiği merak konusu olurken, gözler örgütün Suriye’deki koluna eğitim ve silah desteği veren ABD’ye çevrildi.

Bu olaylara ilişkin Yeniçağ yazarı Naim Babüroğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Yeniçağ yazarı ve ve Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, sosyal medya hesabından "Mart 2023’te 3 kırılma yaşandı." diyerek olayları sırasıyla anlattı.

"MART 2023’TE 3 KIRILMA YAŞANDI"

Babüroğlu, yaşanan 3 kırılmayı şöyle açıkladı:

"Mart 2023’te 3 kırılma yaşandı. Bunlar siyasi tarih yazıldığında yerini alır:

-Türkiye’nin ABD’den yeterli bir kazancı olmadan Finlandiya’nın NATO üyeliği onay sürecini başlatması.

-ABD’nin PKK terör örgütüne helikopter verdiğinin anlaşılması ve Türkiye’nin sadece bakan düzeyinde açıklamayla kınaması,

-Türklere soykırım yapıldığı günde Türkiye’nin Yunanistan’ın Bağımsızlık gününü kutlaması."