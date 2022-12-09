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Dünyaca ünlü yatırım bankasından korkutan enflasyon uyarısı. 2023’ü işaret ettiler

Küresel Hisse Stratejisti Peter Oppenheimer, başta enerji olmak üzere emtia fiyatlarında asıl enflasyonun 2023'te olacağını söyledi.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 21:50
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Yatırım bankası stratejistinden yeni yıla dair korkutan enflasyon uyarısı

Dünyaca ünlü yatırım bankasından korkutan enflasyon uyarısı. 2023’ü işaret ettiler
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Goldman Sachs’ın Küresel Hisse Stratejisti Peter Oppenheimer, küresel olarak enflasyonun zirve yaptığına dair piyasada yaygın olan genel kanının iyimser bir görüş olduğunu belirtti. Oppenheimer bu iyimserliğin 2023’te enerji maliyetlerinde oluşabilecek potansiyel bir sıçrayışı gözardı ettiğini söyledi. 

Oppenheimer’a göre, Çin talebinin artması ve arz talep baskılarının devam etmesi enerji ve diğer emtia ürünlerinde 2023’te fiyat artışı görülmesine yol açabilir.

ENFLASYON KONUSUNDA İYİMSER TAHMİNLER İÇİN ERKEN

Oppenheimer “Enflasyonun zirve yaptığı ve gelecek yıl faiz indirilebileceği iyimserliği için erken olduğunu düşünüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Birçok kurum ve kuruluş, küresel enflasyonda zirvenin görülmüş olabileceğini belirtmişti. Ekim ayında yüzde 12.1 olan küresel enflasyonun pik yapmış olabileceği inancına IMF Başkanı Kristalina Georgieva da katılmıştı. Georgieva, küresel enflasyonda zirvenin görülmesinin, "çok olası" olduğunu söylemişti.

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