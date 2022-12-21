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Altı ayda yüzlerce UFO ihbarı yapıldı

ABD yönetiminin yalnızca 6 ay önce açtığı yeni UFO gözlem birimi, şimdiden yüzlerce ihbar aldı. Birim, bu yılki tüm soruşturmaların ayrıntılı analizini içeren bir rapor üzerinde çalışıyor.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 00:51
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ABDnin 6 ay önce kurduğu birim yüzlerce UFO ihbarı aldı

Altı ayda yüzlerce UFO ihbarı yapıldı
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Tüm Alanlarda Anomali Çözüm Ofisi (AARO) diye adlandırılan birimden yapılan açıklamada söz konusu ihbarların hepsinin ABD Ordusu'ndan geldiği ifade edildi. Birimin yöneticisi Sean Kirkpatrick, eski veya yeni ihbarların hiçbirinde en azından şimdilik uzaylılara dair ipucu görmediklerini aktardı.

Son yıllarda hem ABD Ordusu hem de NASA, halktan veya askerlerden gelen UFO ihbarlarını çok ciddiye alıyor. Son iki yılda bu ihbarların incelenmesi için bir dizi yeni birim kurulurken, Savunma Bakanlığı Pentagon da 2021'de yönetime bir UFO raporu sunmuştu. 25 Haziran 2021'de sunulan rapora dair en çok merak edilen de UFO'ların uzaylılarla ilişkilendirilip ilişkilendirilmediğiydi.

"DÜNYA DIŞI YAŞAMLA BAĞLANTISI YOK"

Raporda bu cisimlerin Dünya dışı yaşamla bağlantısına dair hiçbir kanıt bulunamadığı vurgulanmıştı. Ancak 9 sayfalık bu belge, ABD'li yetkililerin bugüne dek varlığını inkar ettikleri UFO'ları "ulusal güvenlik meselesi" olarak değerlendiğini göstermişti.

Hükümetin bu esrarengiz cisimlere ilgisi 2020'de Tanımlanamayan Hava Olguları Görev Gücü adlı bir başka birimin kurulmasıyla ayyuka çıkmıştı.

Öte yandan bu çalışmalar, "Tanımlanamayan Uçan Cisimler" anlamına gelen UFO'ların kapsamını genişletmişti. Zira bu tarihten sonra söz konusu nesneler, Tanımlanamayan Hava Olguları (Unidentified Aerial Phenomena - UAP) diye anılmaya başlandı.

Pentagon'a göre UAP, resmen şu şekilde tanımlanıyor:

Uzayda, havada, karada, denizde veya denizin altında tespit edilen ama tanımlanamayan ve ABD askeri tesisleri ya da operasyonları için tehdit oluşturabilecek herhangi bir şey.

RAPOR KISA SÜRE İÇİNDE YAYINLANACAK

Temmuz 2022'de kurulan AARO ise ABD ordusunun çeşitli şubeleri tarafından sunulan UAP gözlemlerini birleştirmeyi ve araştırmayı amaçlıyor.

Kirkpatrick, birimin bu yılki tüm soruşturmaların ayrıntılı analizini içeren bir rapor üzerinde çalıştığını belirtiyor.

Raporun kısa süre içinde yayımlanması bekleniyor. (AA)

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