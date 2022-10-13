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Uzaylılar görse UFO sanar. Görenler uçan daire sanıp heyecana kapılıyor

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA), test için uzaya uçan daire benzeri devasa bir şişirilebilir ısı kalkanı (LOFTID) fırlatacağını duyurdu.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 09:19
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NASA uzaya uçan daire benzeri bir şişirilebilir ısı kalkanı fırlatacağını duyurdu

Uzaylılar görse UFO sanar. Görenler uçan daire sanıp heyecana kapılıyor
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NASA uzaya uçan daire benzeri bir kalkan fırlatmaya hazırlandığını duyurdu. Bilimkurgu filmlerinde kullanılacak bir cisim gibi görülen kalkanın, uzay ajansı tarafından önümüzdeki ay fırlatılacağı belirtildi.

BU KALKANIN AMACI NE?

Şişirilebilir Yavaşlatıcı (LOFTID) adı verilen teknolojinin alçak dünya yörüngesi uçuş testinin 1 Kasım'da yapılacağı duyuruldu. LOFTID'in, uzaya gönderildikten sonra şişeceği açıklandı. NASA'nın bu testten beklentisi, şişirilebilir ısı kalkanının uzay araçlarını atmosfere giriş koşullarına dayanabilecek kadar nasıl yavaşlatabileceğini göstermesi olarak tanımlandı.

TEST BAŞARILI OLURSA NE OLACAK?

Testin ve doğal olarak teknolojinin başarılı olduğu kanıtlandığı taktirde, bir gün insanların Mars'a güvenli bir şekilde inmesini sağlayacağı düşünülüyor.

NASA ise bu teknolojinin Mars'taki iniş ekibi ve büyük robotik görevler için destekleyici olabileceğini ve ayrıca Dünya'ya daha ağır yüklerin geri dönmesini sağlayabileceğini belirtti.

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