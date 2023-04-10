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ABD'de bankada silahlı saldırı. Çok sayıda ölü ve yaralı var...

ABD'nin Kentucky eyaletinin Lousville kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 17:53
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ABD'nin Kentucky eyaletinde silahlı saldırı: 5 ölü, 6 yaralı

ABD'de bankada silahlı saldırı. Çok sayıda ölü ve yaralı var...
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Silahlı saldırıyla ilgili incelemeler sürüyor.

Lousville Metro Polis Departmanı, şehir merkezinde birden fazla yaralının olduğu silahlı saldırıyı doğruladı.

Vali Andy Beshear, olay yerine gitmeden önce sosyal medya hesabından tüm aileler ve Lousville şehri için dua edilmesini istedi.

LMPD’den Paul Humphrey, yerel basına, saldırganın henüz tam olarak nasıl öldüğünü bilmediğini söylerken, “An itibarıyla halka yönelik aktif bir tehlike bulunmamaktadır.” dedi.

Saldırganın etkisiz hale getirildiği açıklandı ve aktif bir saldırgan tehdidi olmadığı belirtildi.

 

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