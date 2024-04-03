ABD’nin Rusya’yı Crocus’taki terör saldırısından 2 hafta önce uyardığı ortaya çıktı

Gazetede yer alan habere göre, Teröristlerin Moskova'nın banliyölerinde kanlı bir saldırı düzenlemesinden iki haftadan fazla bir süre önce, ABD hükümeti, Rus yetkililere popüler bir konser mekanı olan Crocus Belediye Binası'nın potansiyel bir hedef olduğunu belirtmiş.

Haberde ayrıca silahlı kişilerin 140'tan fazla insanı öldürdüğü ve ateşe verdiği konser alanını korumak için Rus yetkililerin neden daha güçlü önlemler almadıkları konusunda yeni soruları gündeme getirdiği bilgisi paylaşılıyor.

NE OLMUŞTU?

22 Mart akşamı Moskova'daki "Crocus City Hall" konser salonunda gerçekleştirilen terör saldırısında saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açmış, 144 kişiyi öldürmüştü.

Daha sonra internete düşen görüntülerde IŞID’in üstlendiği saldırıda militanların, insanları vahşice öldürdüğü belirlenmişti.