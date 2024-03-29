Rusya’ya göre saldırıda Ukrayna parmağı olduğu doğrulandı: Yüklü miktarda nakit ve kripto para aldılar

Kaynak: Euronews
Rusya’ya göre saldırıda Ukrayna parmağı olduğu doğrulandı: Yüklü miktarda nakit ve kripto para aldılar
Rusya Devlet Soruşturma Komitesi'ne bağlı müfettişler, 139 kişinin öldüğü Moskova’daki saldırıyı gerçekleştirenlerin Ukrayna bağlantılı olduğuna dair kanıtlar bulduklarını duyurdu.

Rusya, Moskova’daki “Crocus City Hall” adlı konser salonuna düzenlenen ve IŞİD tarafından üstlenilen terör saldırısının Ukrayna ile bağlantılı olduğunu iddia ediyor.

Devlet Soruşturma Komitesi'ne bağlı müfettişler, 139 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren kişilerin ile "Ukrayna milliyetçileri" arasında bağlantı olduğuna dair kanıtlar bulduklarını açıkladı.

Açıklamada, "Gözaltına alınan teröristler ile yapılan çalışmalar, mali işlemlerle ilgili bilgilerin analiz edilmesi ve ele geçirilen teknik cihazların incelenmesi sonucunda, Ukraynalı milliyetçilerle bağlantılarına dair kanıtlar elde edildi." ifadeleri kullanıldı.

Saldırganların Kiev’den önemli miktarda nakit ve kripto para aldıkları belirtilen açıklamada, terörün finansmanına karışan bir başka şüphelinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

MOSKOVA’DA KONSER SALONUNA DÜZENLENEN TERÖR SALDIRISI

Rusya’nın başkenti Moskova’da 22 Mart Cuma günü akşamı "Crocus City Hall" adlı konser salonunda silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Saldırıda 139 kişinin yaşamını yitirdiği, 100'den fazla da yaralı olduğu açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti.

ŞÜPHELİLER TACİKİSTAN VE KIRGIZİSTAN'DAN

Aralarında 4 saldırganın da bulunduğu 8 kişi tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.

Bu kişilerin 7’sinin Tacikistan'dan, diğerlerinin ise Kırgızistan'dan geldiği tespit edilmişti.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, saldırının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna'nın olduğuna söylemişti.

İlgili Haberler
Moskova Saldırısı'nın ardındaki sır perdesi aralanıyor: Emri kim verdi?
Rus istihbaratı saldırının perde arkasını açıkladı: 3 ülke sorumlu tutuldu
Rusya'nın 15 yaşındaki kahramanı: Yüzden fazla insanı kurtardı
Moskova'yı kana bulayan teröristin Türkiye'de fotoğrafları çıkmıştı. Yetkililer açıklamayı Reuters'a yaptı
Flaş...Flaş...Rus ve ABD uçakları karşı karşıya geldi
Moskova'yı kana bulayan teröristin İstanbul paylaşımları ortaya çıktı
Son Haberler
Eşini sokak ortasında katletti, cesedinin başında bekledi Yaşam
Eşini sokak ortasında katletti, cesedinin başında bekledi
İsrail'den Halep Havalimanı'na saldırı Dünya
İsrail'den Halep Havalimanı'na saldırı
Belçika’dan sosyal konut incelemesi: Türkiye’de mal varlığı olduğu saptanan 233 kişiye ceza Dünya
Belçika’dan sosyal konut incelemesi: Türkiye’de mal varlığı olduğu saptanan 233 kişiye ceza
Gaziantep'te yol ortasında silahla vurulmuş kadın cesedi bulundu Yaşam
Gaziantep'te yol ortasında silahla vurulmuş kadın cesedi bulundu
Halka ‘tutulma’ uyarısı: Su, yiyecek ve yakıt stoklayın Dünya
Halka ‘tutulma’ uyarısı: Su, yiyecek ve yakıt stoklayın
Cübbeli Ahmet’ten seçim fetvası: Cumhur İttifakı'na oy vermek vaciptir Gündem
Cübbeli Ahmet’ten seçim fetvası: Cumhur İttifakı'na oy vermek vaciptir