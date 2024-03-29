Rusya’ya göre saldırıda Ukrayna parmağı olduğu doğrulandı: Yüklü miktarda nakit ve kripto para aldılar

Rusya, Moskova’daki “Crocus City Hall” adlı konser salonuna düzenlenen ve IŞİD tarafından üstlenilen terör saldırısının Ukrayna ile bağlantılı olduğunu iddia ediyor.

Devlet Soruşturma Komitesi'ne bağlı müfettişler, 139 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren kişilerin ile "Ukrayna milliyetçileri" arasında bağlantı olduğuna dair kanıtlar bulduklarını açıkladı.

Açıklamada, "Gözaltına alınan teröristler ile yapılan çalışmalar, mali işlemlerle ilgili bilgilerin analiz edilmesi ve ele geçirilen teknik cihazların incelenmesi sonucunda, Ukraynalı milliyetçilerle bağlantılarına dair kanıtlar elde edildi." ifadeleri kullanıldı.

Saldırganların Kiev’den önemli miktarda nakit ve kripto para aldıkları belirtilen açıklamada, terörün finansmanına karışan bir başka şüphelinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

MOSKOVA’DA KONSER SALONUNA DÜZENLENEN TERÖR SALDIRISI

Rusya’nın başkenti Moskova’da 22 Mart Cuma günü akşamı "Crocus City Hall" adlı konser salonunda silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Saldırıda 139 kişinin yaşamını yitirdiği, 100'den fazla da yaralı olduğu açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti.

ŞÜPHELİLER TACİKİSTAN VE KIRGIZİSTAN'DAN

Aralarında 4 saldırganın da bulunduğu 8 kişi tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.

Bu kişilerin 7’sinin Tacikistan'dan, diğerlerinin ise Kırgızistan'dan geldiği tespit edilmişti.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, saldırının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna'nın olduğuna söylemişti.