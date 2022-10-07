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Fransa polisinden skandal! Trabzonspor taraftarına köpekli arama

UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco-Trabzonspor maçı öncesi güvenlik önlemlerde Fransa polisi, Bordo-Mavili taraftarların üstlerini köpeklerle arandı.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 11:04
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Trabzonspor taraftarına köpekli arama. Fransa polisinden skandal

Fransa polisinden skandal! Trabzonspor taraftarına köpekli arama
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UEFA Avrupa Ligi'nde Mocano deplasmanına giden Trabzonspor taraftarlarına görülmemiş aramalar yapıldı. Fransa polisi stadyuma girecek olan taraftarlarımızı köpeklerle aratmaya başladı. Yakın temas olarak taraftar arasında dolaşan köpek bir taraftarı da ısırdı.

TRABZONSPOR MAĞLUP OLDU
Monaco deplasmanına konuk olan temsilcimiz Trabzonspor, Fransa ekibine diş geçiremedi. Monaco, karşılaşmayı 3-1 kazanırken Bordo-Mavililerde yeni transfer Maxi Gomez, 11. dakikda direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Temsilcimizin tek golünü ise Bakasetas attı.

MAÇ ÖNCESİ ARAMA KÖPEKLERLE
Bu arada Fransa'da güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılırken sınırlar da aşıldı. Bordo-mavili taraftarların üstlerini köpeklerle arayan Fransız polisi, stadyum girişinde tüm taraftarları sıkı denetimden geçirdi. Ayrıca bir taraftarı da köpek ısırdı.

 

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