Fransa polisinden skandal! Trabzonspor taraftarına köpekli arama

UEFA Avrupa Ligi'nde Mocano deplasmanına giden Trabzonspor taraftarlarına görülmemiş aramalar yapıldı. Fransa polisi stadyuma girecek olan taraftarlarımızı köpeklerle aratmaya başladı. Yakın temas olarak taraftar arasında dolaşan köpek bir taraftarı da ısırdı.

TRABZONSPOR MAĞLUP OLDU

Monaco deplasmanına konuk olan temsilcimiz Trabzonspor, Fransa ekibine diş geçiremedi. Monaco, karşılaşmayı 3-1 kazanırken Bordo-Mavililerde yeni transfer Maxi Gomez, 11. dakikda direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Temsilcimizin tek golünü ise Bakasetas attı.

MAÇ ÖNCESİ ARAMA KÖPEKLERLE

Bu arada Fransa'da güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılırken sınırlar da aşıldı. Bordo-mavili taraftarların üstlerini köpeklerle arayan Fransız polisi, stadyum girişinde tüm taraftarları sıkı denetimden geçirdi. Ayrıca bir taraftarı da köpek ısırdı.