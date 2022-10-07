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İki gün içinde dört polis memuru intihar etti

Geçen yıl 109 polis intihar etti. Son iki günde dört polis daha intihar etti. Eski İçişleri Bakanı Tantan, “Örgütlü suçların derebeylerinin egemen olduğu bir yaşam, Anadolu çocuklarını intihara sürüklüyor” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 11:13
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İki gün içinde dört polis memuru yaşamına son verdi

İki gün içinde dört polis memuru intihar etti
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İstanbul Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Enes Sayhan, önceki gün il emniyet müdürlüğü binasındaki personel şube müdürlüğü’nde beylik silahıyla intihar etti.

Sayhan’ın intiharından önce yazdığı belirtilen notta ise “Mobbinglerle, sürgünlerle suçsuz olmama rağmen haksız soruşturmalarla beni intihara sürüklediler. Adalete inancım kalmadı başka çıkış yolu bırakmadılar” ifadeleri yer aldı. Ebru Birçak Edebali'nin haberine göre, 2021 yılında 109 polis intihar ederek yaşamını yitirirken Sayhan’ın intiharıyla birlikte yalnızca 4 ve 5 Ekim arasında beş polis intihar girişiminde bulundu. Dört polis yaşamını yitirirken bir polis ise yaralı kurtuldu. 

"BU KASITLI BİR AÇIKLAMA"

Emniyet-Sen Genel Başkanı Faruk Sezer, konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Sezer söz konusu olaya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürü’nün açıklamasını eleştirdi. Sezer şunları söyledi: Bu kişi personel şube müdürlüğü odasında, dört kişinin gözü önünde intihar ediyor. Neden açıklamaya ‘boş oda’ yazma gereği duydunuz? İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün bu açıklaması yanlış. Ben daha da ileriye gidiyorum bu kasıtlı bir açıklama. Neden, detaylarda gizlidir. Zaten aceleyle yazılmış bir açıklama metni. Elle tutulur bir tarafı olmayan metne neden yalan yanlış bilgiler sığdırıyorsunuz? Bu adamı ‘Biz kanser ettik’ diyemiyorsunuz.” 

"İNTİHAR OLAYINDA VARSA İHMALİ OLANLARIN TESPİT EDİLMESİ İÇİN DE SORUŞTURMA AÇILDI"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Sayhan’ın, il emniyet binasındaki boş bir odada, kendi silahıyla yaşamına son verdiğini açıklamıştı. Açıklamada, “05.10.2022’de Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru E.S. il emniyet müdürlüğümüzde boş bir odada kendi silahıyla intihar etmiştir. Olay sonrası ambulansla hastaneye sevk edilen E.S. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir” denilmişti. Sayhan’ın psikolojik destek aldığı belirtilen açıklamada, “İntihar olayında varsa ihmali olanların tespit edilmesi için de soruşturma açılmıştır” ifadelerine de yer verilmişti.

İYİ PARTİNİN ARAŞTIRMA ÖNERGESİ AKP VE MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ

TBMM Genel Kurulu’nda, İYİ Parti’nin polis intiharlarının araştırılması için verdiği araştırma önergesinin bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

"BASKIYA SON VERİLMELİ"

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, polis intiharlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: 

“Siyasetteki kirlilik ve kimliksizliğin, siyasetin bütün devlet kurumlarını ele geçirmiş olmasının çalışanları etkilediğini ve çareyi intiharda bulduklarını görüyoruz. Bu çok acı bir tablo. Bu konunun üzerine gidilmesi ve araştırma yapılması gerekiyor. Polislerimizi intihara sürükleyen baskı uygulamalarına son verilmeli. ‘İntihara yol açan neden’ ve ‘İnsanları yaşamdan koparan sorun nedir’ bu soruların ilgili yetkililer tarafından yanıtlanması lazım. Kolluk güçleri FETÖ yüzünden çok yara aldı. Okulları kapatıldı. Altyapılarından gelen sevgi, saygı ve kurum disiplini, devlet disiplini ortadan kalktı. Çıkar amaçlı suçların egemen olduğu, rantın egemen olduğu gerek yeraltı gerekse hukuk zemininde örgütlü suçların derebeylerinin egemen olduğu bir yaşamın, Anadolu çocuklarını intihara süreklediğini görüyoruz.” 

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Düşünen vatandas
7.10.2022 11:49
Diyeceğim o ki bizim insanımız dürüst insanlara değil en çok palavra atana, sizi çalışmadan iyi yaşatacagiz diyen uyaniklara oy veriyor Sonuç ???!!!!  
 
Düşünen vatandas
7.10.2022 11:46
Yıl 2002.Secim de çoğunluk akp ye oy verirken ben Saadettin Tantan in Yurt Partisine oy vermiştim. Ben Saadettin Tantan in doğru noktalara değindiğini düşunmus ve dürüstlüğü ne inanmıştımim.  
 
Mafya düzeni
7.10.2022 11:28
Her türlü hırsızlık yağma talanın normal buna karşı çıkmanın suç olduğu bu iktidar döneminde iyi bir beklentiye girmek ​​​​​​abesle iştigal olur.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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