Abdülkadir artık Hull City'de. Trabzonspor ne kadar kazanacak?

Turgay Beşyıldız
Abdülkadir artık Hull City'de. Trabzonspor ne kadar kazanacak?
Trabzonspor ile Hull City arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı. Abdülkadir Ömür'ün transferinin açıklanması an meselesi.

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür, uzun süredir Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile görüşme halindeydi. Milli futbolcu ile her konuda anlaşma sağlanırken, Bordo-Mavili kulüple pazarlıklar devam ediyordu.
Trabzonspor da 5 milyon Euro artı sonraki satıştan yüzde 50 pay karşılığında Abdülkadir Ömür'ün, Hull City'ye transferine onay verdi.
Abdülkadir'in 3.5 yıllık sözleşmeye imza atacak.
Bordo-mavili ekiple bu sezon toplamda 16 maça çıkan Abdülkadir Ömür'ün 6 asisti bulunuyor.

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