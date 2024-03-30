Ozan Tufan kurtaramadı

Kaynak: Haber Merkezi
Ozan Tufan kurtaramadı
Hull City, İngiltere Championship'in 39. haftasında kendi evinde Stoke City'ye 2-0 yenilerek Premier Lig'e yükselme şansını zora soktu.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takım, bu mağlubiyetle play-off potasından uzaklaştı.

Hull City için zorlu mücadele şimdi başlıyor...

The MKM Stadyumu'nda Stoke City ile karşılaşan Hull City, rakibine 2-0 mağlup oldu.

Laurent'in 69. dakikada ve Hoever'in maçın son anlarında attığı gollerle Stoke City galibiyete ulaştı.

Hull City bu sonuçla 58 puanla 9. sıraya geriledi ve 6. sıradaki play-off hattıyla arasındaki puan farkı 6'ya çıktı. Hull City'nin bir maç eksiği bulunuyor.

Hull City'de Abdulkadir Ömür 60. dakikada, Ozan Tufan ise 71. dakikada oyuna dahil oldu.

2 Türk oyuncu da mağlubiyete engel olamadı.

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