Volkan Demirel Acun Ilıcalı'nın yıldızını transfer etti. Milli yıldız yeniden Süper Lig'de

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Volkan Demirel Acun Ilıcalı'nın yıldızını transfer etti. Milli yıldız yeniden Süper Lig'de
Hatayspor Hull City'den Doğukan Sinik'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City’den bomba bir transfer yaptı.

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Volkan Demirel’in teknik direktörlüğünü yaptığı Akdeniz temsilcisi Doğukan Sinik’i sezon sonuna kadar kiraladığını TFF’ye bildirdi.

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Hatayspor bu sezon İngiltere’de sadece 1 maçta forma giyebilen 25 yaşındaki yıldız için 45 bin euro kiralama bedeli ödeyecek.

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Daha önce ligimizde Antalyaspor formasıda giyen Doğukan burada çıktığı 135 maçta 8 gol 13 asist kaydetti.

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