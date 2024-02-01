Galatasaray Dubois için gemileri yaktı. Başakşehir'e sürpriz takas teklifi

Kaynak: Milliyet
Galatasaray Dubois için gemileri yaktı. Başakşehir'e sürpriz takas teklifi
Başakşehir'e kiraladığı Leo Dubois'i geri isteyen Galatasaray Fransız sağ bek için takas teklifinde bulundu.

Sacha Boey’in Bayern Münih’e transferi sonrası Başakşehir’e kiraladığı Leo Dubois’i geri isteyen Galatasaray’dan sürpriz bir hamle geldi.

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Sarı-kırmızılılar Fransız sağ bekin takıma geri dönmesine karşılık Sergio Oliveira’yı göndermeyi teklif etti.

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Yapılan bu teklife turuncu-lacivertlilerin cevabı ise olumsuz oldu. Başkan Göksel Gümüşdağ oyuncunun geri dönmesine karşılık Galatasaray’dan 500 bin euro istedi.

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Sezon başında kiralık olarak katıldığı Başakşehir’de 18 maçta forma giyen Dubois 1 gol 3 assit kaydetti.

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