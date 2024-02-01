Galatasaray Dubois için gemileri yaktı. Başakşehir'e sürpriz takas teklifi

Sacha Boey’in Bayern Münih’e transferi sonrası Başakşehir’e kiraladığı Leo Dubois’i geri isteyen Galatasaray’dan sürpriz bir hamle geldi.

Sarı-kırmızılılar Fransız sağ bekin takıma geri dönmesine karşılık Sergio Oliveira’yı göndermeyi teklif etti.

Yapılan bu teklife turuncu-lacivertlilerin cevabı ise olumsuz oldu. Başkan Göksel Gümüşdağ oyuncunun geri dönmesine karşılık Galatasaray’dan 500 bin euro istedi.

Sezon başında kiralık olarak katıldığı Başakşehir’de 18 maçta forma giyen Dubois 1 gol 3 assit kaydetti.