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Ankaragücü-Trabzonspor maçında korku dolu anlar. Abdülkadir Ömür yerden kalkamadı

Kupada oynanan Ankaragücü-Trabzonspor maçında korkutan bir pozisyon yaşandı.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 21:20
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Abdülkadir Ömür korkuttu

Ankaragücü-Trabzonspor maçında korku dolu anlar. Abdülkadir Ömür yerden kalkamadı
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Ankaragücü ile Trabzonspor karşılaşıyor.

Mücadelede futbolseverleri korkutan bir pozisyon yaşandı.

Maçın 6. dakikasında Abdülkadir Ömür, Atakan Çankaya ile hava topuna çıkarken yere dengesiz bir şekilde düştü.
Bir süre yerden kalkamayan Abdülkadir, yürekleri ağza getirdi.

Sağlık görevlileri sahaya girerken, oyuncu sedye ile kenara alındı. Abdülkadir'in ciddi bir sakatlığı olmayınca yeniden oyuna döndü.

MAÇIN İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ
Abdülkadir Ömür, 23. dakikada Lazar Markovic'in asistinde Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

(Video ve fotoğraflar A Spor'dan alınmıştır)

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