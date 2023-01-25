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Abdülkadir Ömür'den transfer açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giyen Abdülkadir Ömür, takımının antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 11:45
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Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür transfer hakkında konuştu

Abdülkadir Ömür'den transfer açıklaması
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Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Ömür, "Şampiyonluk yarışında olacağız." ifadelerini kullandı. 

Ömür, "Trabzonspor'dan gitmek istediğim zaman, kulübün menfaatlerine göre hareket ederim. Bana daha önce teklif geldi ama başkanımız izin vermedi.

Avrupa hedefim kapanmadı ama illa gideceğim diye de bir şey yok. Trabzonspor 'Git' derse giderim, 'Kal' derse kalırım." şeklinde konuştu. 

Trabzonspor'un performansına da değinen Ömür, "Trabzonspor 5 gol yiyecek bir takım değil. Trabzonspor'un Türkiye'de alacağı daha çok kupalar var." dedi. 

''TRABZONSPOR'DA BAŞARILI OLMAK DAHA ZOR''
Abdülkadir Ömür, "Trabzonspor'da başarılı olmak, diğer takımlarda başarılı olmaktan daha zor. Çünkü biz herkese karşı oynuyoruz." dedi

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