Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür açıklaması

Trabzonspor, futbolcusu Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumu hakkında bir açıklama yayınladı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takım doktorumuz Halil Polat, futbolcumuz Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Halil Polat, “A Takımımızın Beşiktaş ile oynadığı maç sırasında sol elinin üstüne düşen futbolcumuz Abdülkadir Ömür’ün yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol el 5. tarak kemiğinde (metakarp) kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuza atel uygulanmış olup tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır” dedi." ifadelerine yer verildi.