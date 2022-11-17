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Trabzonspor'dan sözleşme hamlesi

Trabzonspor, Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'in sözleşmesini uzattı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 13:34
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Bordo mavili ekip Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'in sözleşmesini uzattı

Trabzonspor'dan sözleşme hamlesi
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Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesinin 2027'ye kadar uzatıldığını açıkladı. Milli futbolcu, 2022/23 sezonu için 20 milyon TL garanti ücret alacak.

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Abdülkadir Ömür arasındaki mevcut sözleşmenin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre; oyuncuya, 2022-23 sezonunda 20.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda ise oyuncuya; bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak 12 aylık ortalama enflasyon oranında artış yapılacak olup, her halükarda bu artış oranı %30'dan fazla olmayacaktır."

Mevcut sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek olan Abdülkadir, bu sezon takımıyla çıktığı 21 maçta 1 gol ve 1 asist üretti.

HÜSEYİN TÜRKMEN'E YENİ SÖZLEŞME

Trabzonspor, Hüseyin Türkmen'in sözleşmesinin 2027'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Hüseyin Türkmen arasındaki mevcut sözleşmenin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre; oyuncuya, 2022-23 sezonunda 9.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda ise oyuncuya; bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak 12 aylık ortalama enflasyon oranında artış yapılacak olup, her halükarda bu artış oranı %30'dan fazla olmayacaktır."

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