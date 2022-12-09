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  • Abdülkadir Selvi 6 yaşındaki çocuğu cinsel istismara uğratanları değil olayı haber yapanları hedef aldı

Abdülkadir Selvi 6 yaşındaki çocuğu cinsel istismara uğratanları değil olayı haber yapanları hedef aldı

Hiranur Vakfı’nın Kurucu Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken evlendirmesi ve cinsel istismar skandalının yankıları sürüyor. Büyük skandalı görmezden gelenler kervanına katılan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, “Ayrıca bu olayı gündem yapanların siciline bakınca kuşkularım artmaya başladı” dedi.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 14:14
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Abdülkadir Selvi 6 yaşındaki çocuğu cinsel istismara uğratanları değil olayı haber yapanları hedef aldı

Abdülkadir Selvi 6 yaşındaki çocuğu cinsel istismara uğratanları değil olayı haber yapanları hedef aldı
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İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın Kurucu Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.G.K’yi 6 yaşında evlendirmesi ve ortaya çıkan cinsel istismar skandalı Türkiye’nin 1 numaralı gündem maddesi oldu. Ortaya çıkan büyük skandal sonrası çok sayıda tepki gelirken bazı kesimler de cinsel istismarı yok saymaya çalıştı. Tarikatları savunmaya çalışan kesimler sosyal medyada başlattığı troll kampanyasında savcılığın hazırladığı iddianamenin ‘yalan’ olduğunu savunmaya çalışırken, Birgün gazetesinde yayınlanan haberin ‘saldırı’ nitelikli olduğunu iddia etti.

Gümüşel’in kızını 29 yaşında bir müridi ile evlendirmesi ve H.G.K.’nin yıllarca yaşadığı cinsel istimarın ortaya çıkmasından günler sonra açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı, skandalı kınamak yerine tepki gösterenleri kınamıştı.

ABDULKADİR SELVİ’DEN SKANDAL YAZI

İsmailağa Cemaati’nin önde gelen şeyhlerinden biri olan Yusuf Ziya Gümüşel’i savunanlar kervanına Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi de katıldı. Selvi, bugünkü köşe yazısında cinsel istismar mağduru H.G.K.’nin kardeşlerinin yanıtı sonrası kafasının karıştığını belirterek, “Ayrıca bu olayı gündem yapanların siciline bakınca kuşkularım artmaya başladı” ifadelerini kullandı.

Selvi, cinsel istismarı yok sayanlar gibi ’28 Şubat’ kartını öne sürerek, “Çünkü 28 Şubat sürecinde biz bunları çok yaşadık. Fadime Şahin, Müslüm Gündüz olayını unutmadık. Ali Kalkancı manşetleri dün gibi hafızamızda duruyor. 28 Şubat Fadime Şahin üzerinden kurgulandı” dedi.

Abdulkadir Selvi’nin köşe yazısından ilgili bölüm şöyle:

6 yaşında evlendirildiği iddia edilen H.K.G.’nin kardeşlerinin açıklamalarını izleyince kafamda soru işaretleri oluşmaya başladı.

Abisi ve iki kız kardeşi H.K.G.’nin Kuran-ı Kerim’i okumaya geçtiğinde ya da hafızlık merasimi öncesinde kendi ısrarı üzerine gelinlik giyip fotoğraf çektirdiğini anlattılar. Kendileri de gelinlik giymişler. İki kız kardeş o fotoğrafları paylaştılar. Ayrıca bu olayı gündem yapanların siciline bakınca kuşkularım artmaya başladı.

28 ŞUBAT BENZERİ

Çünkü 28 Şubat sürecinde biz bunları çok yaşadık. Fadime Şahin, Müslüm Gündüz olayını unutmadık. Ali Kalkancı manşetleri dün gibi hafızamızda duruyor. 28 Şubat Fadime Şahin üzerinden kurgulandı.

O günler aktif bir gazeteci olan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan isimler vererek Müslüm Gündüz-Fadime Şahin olayının FETÖ’cü polisler Recep Güven ile Ali Fuat Yılmazer’in kumpası olduğunu anlattılar.

Bu olay için aynı şeyi söylemiyorum. Ama bunun üzerinden muhafazakâr insanları töhmet altında bırakmaya çalışmayalım. Eğer birileri bunun üzerinden yeni bir Fadime Şahin-Müslüm Gündüz komplosu hazırlıyorsa ortaya çıkaralım.

 

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halis
9.12.2022 15:38
görevini yapıyor badem bıyıklı deyüs selvi.  
 
Yurttas
9.12.2022 15:37
Yahu alcalmayin bu kadar kuculmeyin.SIZDE BIR BABASINIZ Kimi koruyorsunuz bir oturun düşünün. bir esinize sorun hanim sen bu ise nedersin diye?  
 
True Men
9.12.2022 15:36
Üzerlerine milyonlarca sinek konuyordu !  
 
TÜM YORUMLAR (42)
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