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  • Fehmi Koru, skandalın gündemde olmasının ‘suçlusu’ olarak Kılıçdaroğlu’nu gösterdi

Fehmi Koru, skandalın gündemde olmasının ‘suçlusu’ olarak Kılıçdaroğlu’nu gösterdi

İsmailağa Cemaati’nin önemli isimlerinden Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken evlendirdiğinin ve cinsel istismar skandalının ortaya çıkması sonrası bazı kesimler olayın üzerini kapatmaya çalışmaya devam ediyor. Gazeteci Fehmi Koru, skandalın gündemde geniş yer bulmasının ‘suçlusu’ olarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu gösterdi.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 17:36
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Fehmi Koru, skandalın gündemde olmasının ‘suçlusu’ olarak Kılıçdaroğlu’nu gösterdi

Fehmi Koru, skandalın gündemde olmasının ‘suçlusu’ olarak Kılıçdaroğlu’nu gösterdi
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İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nı kuran isim olan ve cemaatin önde gelenlerinden Yusuf Ziya Gümüşel’in kızının yıllarca yaşadığı cinsel istismar ortaya çıktığı günden bu yana hem medyada hem de sosyal medyada geniş yer buldu. Birgün gazetesinden Timur Soykan’ın haberi ile ortaya çıkan büyük skandal sonrası tarikat ve cemaatlere tepki artarken sorumluların cezalandırılması istendi.

Gümüşel’in kızı H.G.K.’yi 6 yaşındayken evlendirmesi ve 7 yaşından itibaren cinsel istimara maruz kaldığının ortaya çıkması sonrası bazı kesimler sosyal medyada troll kampanyası başlatarak olayın üzerini kapatmaya çalıştı. Öte yandan iktidara yakın medyada da benzer yönde yazılar çıktı.

Cinsel istismar skandalının üzerini örtüp olayı farklı taraflara çekenlerden biri de Fehmi Koru oldu. HG.K.’nin yaşadığı cinsel istismarı ‘Tekil bir olay’ olarak niteleyen Koru, skandalın medyada yer almasının ‘suçlusu’ olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu gösterdi. Koru, “Seçim stratejisini geçmişte partisine oy vermemiş kesimlerden de oy getirebilecek geniş cepheci bir anlayış üzerine kurmuş ve bu amaçla daha önce hiçbir CHP liderinden gelmemiş açılımları gerçekleştirme çabasına girişmiş olan Kılıçdaroğlu, bu yaygara arasında, altından zeminin kaydığını hissediyor olmalı” ifadelerini kullandı.

Fehmi Koru’nun yazısından ilgili bölüm şöyle:

“Yakın siyasi çevresinde ve itibar ettiği destekçi medyada ele alınma biçimi, ‘Cumhurbaşkanı adayı’ olması beklenen CHP lideri Kılıçdaroğlu için, konuyu ciddi bir sorun haline getiriyor.

O çevre ve destekçi medya, tartışılan konuda onlardan pek farklı düşünmeyen, kendileri de sesli-sessiz tepkilerini vermekte zorlanmayan geniş bir kitleyi, karşılarına almış dövüyorlar da dövüyorlar…

Tekil bir olay sanki o geniş kitle içerisinde yer alan herkes kendi kızlarını çocuk yaşta evlendiriyor imişçesine genelleştiriliyor.

“Kapatılsın, yok edilsin” çığlıkları arasında tartışma farklı yönlere çekiliyor.

En fazla gürültü nereden geliyor dersiniz?

Yakın çevre ile destekçi medyadan…

Seçim stratejisini geçmişte partisine oy vermemiş kesimlerden de oy getirebilecek geniş cepheci bir anlayış üzerine kurmuş ve bu amaçla daha önce hiçbir CHP liderinden gelmemiş açılımları gerçekleştirme çabasına girişmiş olan Kılıçdaroğlu, bu yaygara arasında, altından zeminin kaydığını hissediyor olmalı.”

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Vatandaş
9.12.2022 18:32
Bu neyin kafasını yaşıyor bütün pisliklerin üstümü örtülsün bu nasıl bir ahlak anlayışı  
 
Hoca
9.12.2022 18:31
Bu tür insanlık dışı bir durumu savunanlara sadece şunu söylüyorum:Lütfen,gözü kapalı savunmadan önce, bir çıkar gözetmeden, empati yapar mısınız?  
 
Mehmet
9.12.2022 18:28
Hey Allahım aklımı koru.. burda mevzu çocuk be adam çocuk.. az insan olun  
 
TÜM YORUMLAR (24)
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