Aile bakanına göre çocuk istismarı siyasetin konusu değilmiş

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı Onursal Başkanı’nın 6 yaşındaki kızının istismara uğratıldığına dair Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık değerlendirdi.

Yanık, "Çocuk istismarı, çocuğa yönelik istismar vakaları siyasetin konusu değildir. Bunlar son derece insani ve her zeminde, her toplumda karşılaşılabilecek meseleler" ifadelerini kullandı.

Yanık'ın A Haber’e yaptığı açıklamalar şöyle:

"Açılan ceza davasında bakanlık olarak müdahiliz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da hassasiyetiyle 20 yıldır devam eden bir mücadele var. Şiddetle mücadele var, çocuklara ilişkin şiddetle mücadele var. Bunu kimse inkar edemez. Bu ve benzeri vakaların bakanlık olarak her zaman içinde oluruz. Mağdur bize gelmiştir, hemen kolluk güçlerimizi harekete geçiririz. Ya da mağdur kolluğa gitmiştir vaka bize gelir biz olaya dahil oluruz. Gerek sosyal hizmet ve barınmanın temini noktasında biz tüm mağdurun yanındayız.

Mağdur talep ederse, Bakanlık tarafından psikolojik destek de verilebilir.

Çocuk istismarı, çocuğa yönelik istismar vakaları siyasetin konusu değildir. Bunlar son derece insani ve her toplumda karşılaşılabilecek konular. Bunu toplumsal bir mesele olarak kabul edip nasıl üstesinden gelebiliriz buna bakmamız lazım."

NE OLMUŞTU

İstanbul'da bir çocuğun 6 yaşında evlendirildiği ortaya çıkmıştı. İddiaya göre, dini bir cemaatin etkin olduğu vakfın yöneticisi, 6 yaşındaki kızını, kendi grubundan 26 yaşındaki bir gençle evlendirdi. Cinsel istismara maruz bırakılan H.K.G.'nin 6 yaşındayken gelinlik giydirildiğini kanıtlayan fotoğraflar da dava sırasında ortaya çıktı.

BirGün yazarı Timur Soykan, 3 Aralık'taki "Karanlık dünya bir çocuğu yuttu: Tarikat karanlığında henüz 6 yaşında…" başlıklı yazısında, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiğini’, kadının çocukluğu boyunca cinsel istismara uğradığını yazmıştı. Yaşananlar, H.K.G.’nin şikayetiyle ortaya çıkmıştı.

Soykan, bugün BirGün'de yayınlanan "Utancın fotoğrafları" başlıklı yazısında da H.K.G.’nin çocuk yaşta gelinlik giydirildiği ve ‘nişan’ına ait dehşet verici fotoğrafları yayımladı. Sosyal medyada tepki yağan olaya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yapmış ve davaya müdahil olunduğunu bildirmişti.