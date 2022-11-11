AKP sinyali aldı HDP'ye ikinci kez gidiyor. Abdulkadir Selvi açıkladı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, başörtüsüyle ilgili iktidarın yürüttüğü Anayasa çalışması kapsamında muhalefet patilerine 2. tur görüşme yapılabileceğini kaleme aldı.



Selvi, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın, başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği nedeni ile sık sık "Gelin birlikte çıkaralım." çağrısı yaptığını belirterek, "Hatta referandum kaygısını gidermek için, eğer Meclis’ten 400 milletvekilinin üzerinde geçerse referanduma gitmeyeceklerini deklare ediyor. Çünkü Erdoğan başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliğinin gerçekleşmesini istiyor. Biz Meclis’e getiririz, destek vermezlerse seçimde millete hesap verirler arayışında değil. Maksadı bağcıyı dövmek değil üzüm yemek. O nedenle de sonuna kadar uzlaşma arayışlarını sürdürmekte kararlı." ifadelerini kullandı.



Selvi yazısında ayrıca, "Önümüzdeki hafta AK Parti heyetinin yine Meclis’te bir destek arayışına tanık olabiliriz. Çünkü Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın başkanlığında yapılan görüşmelerde CHP haricinde hayır yanıtını veren parti çıkmadı. Bu da Anayasa değişikliğinin referanduma gerek kalmadan geçeceği umudunu doğurdu." dedi.