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  • AKP sinyali aldı HDP'ye ikinci kez gidiyor. Abdulkadir Selvi açıkladı

AKP sinyali aldı HDP'ye ikinci kez gidiyor. Abdulkadir Selvi açıkladı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis’te yeniden destek arayışında bulunacağını iddia etti.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 10:50
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Abdulkadir Selvi açıkladı. AKP sinyali aldı HDP'ye ikinci kez gidiyor

AKP sinyali aldı HDP'ye ikinci kez gidiyor. Abdulkadir Selvi açıkladı
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, başörtüsüyle ilgili iktidarın yürüttüğü Anayasa çalışması kapsamında muhalefet patilerine 2. tur görüşme yapılabileceğini kaleme aldı.

Selvi, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın, başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği nedeni ile sık sık "Gelin birlikte çıkaralım." çağrısı yaptığını belirterek, "Hatta referandum kaygısını gidermek için, eğer Meclis’ten 400 milletvekilinin üzerinde geçerse referanduma gitmeyeceklerini deklare ediyor. Çünkü Erdoğan başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliğinin gerçekleşmesini istiyor. Biz Meclis’e getiririz, destek vermezlerse seçimde millete hesap verirler arayışında değil. Maksadı bağcıyı dövmek değil üzüm yemek. O nedenle de sonuna kadar uzlaşma arayışlarını sürdürmekte kararlı." ifadelerini kullandı.

Selvi yazısında ayrıca, "Önümüzdeki hafta AK Parti heyetinin yine Meclis’te bir destek arayışına tanık olabiliriz. Çünkü Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın başkanlığında yapılan görüşmelerde CHP haricinde hayır yanıtını veren parti çıkmadı. Bu da Anayasa değişikliğinin referanduma gerek kalmadan geçeceği umudunu doğurdu." dedi.

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mmt
11.11.2022 11:01
bahçeli arabulucu olabilir.  
 
Nihat
11.11.2022 11:00
İktidarın derdi başörtüsü, milletin derdi geçim.  
 
AKM
11.11.2022 10:59
yürüyün be kim tutar sizi işinize gelince terorist, hain, sandık işin içine girince farklı mualefet selâm verince teroristlerle el ele AKp yapınca no sıkıntı normal hani kapatıyorsunuz gücünüz yetmez  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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