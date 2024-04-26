Kaldırıma çıkan araç eceli oldu

Kaynak: İHA
Kaldırıma çıkan araç eceli oldu
Hız felaketi getirdi, lastiği patlayan araç kaldırımda yürüyen kadına çarptı. Talihsiz kadın yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde seyir halindeyken lastiği patlayan araç, kaldırıma çıktı, olanlar oldu. Bu sırada kaldırımda yüreyin kadın otomobilin altında kalarak, can verdi.

Kaza sabah saatlerinde Kocaeli-Karasu yolunda meydana geldi. Hız beraberinde felaketi de getirdi. Lastiği patlayan aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla kaldırıma çıktı. Kaldırımda bu sırada 58 yaşındaki Zahide Saatçi yürüyordu. Otomobil büyük bir süratle kadına çarpıp, metrelerce sürükledi.

Feci şekilde can veren Zahide Saatçinin adliye personeli olduğu öğrenildi. Olay anı bir başka otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Kadının metrelerce sürüklendiği otomobil ise takla attığı görüldü.

Taklalar atarak durabilen ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü de kazada yaralandı.

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