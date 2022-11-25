Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı

Abdulkadir Selvi bugünkü yayınlanan yazısı ile AKP’de mevcut milletvekillerinden yüzde 40'ını aday yapmayacağını aktardı.

Milletvekili listelerine girmeyenlerin yerel seçimlerde belediye başkan adayı olarak değerlendirilmesinin gündemde olduğunu ifade eden Selvi’nin cumhurbaşkanlığı seçimi anketleri ile ilgili yazdıkları ise dikkat çekti.

Selvi’nin oran vermeden bahsettiği anketler, akıllara bir süre önce Erdoğan’ın kendisine ve Ahmet Hakan’a canlı yayında söylediği gereğini yapma sözünü getirdi.

Muhalefet tarafından yapılan anketlerin tersine Abdülkadir Selvi Erdoğan'ın ilk turda seçildiğini söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefet ortak aday çıkarsa da çoklu adayla girilse de Erdoğan açısından bir risk gözükmüyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ya da Mansur Yavaş’la yarıştığı takdirde ilk turda ama farklı oranlarda seçimi kazanıyor. Cumhur İttifakı’nın Parlamento’da da çoğunluğu sağlaması için çalışılıyor. AK Parti’nin 300’ün üzerinde milletvekili çıkarması için çaba gösteriliyor."