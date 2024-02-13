Abdulkadir Selvi'den Ali Koç'a beyin yakan sorular. Yine saldırdı her şeyi birbirine karıştırdı

Riyad'daki Süper Kupa maçının iptal edilmesinin tek sorumlusu olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u gösteren Hürriyet'in yazarı Abdulkadir Selvi bugün bir kez daha saldırdı.

Yaşananları tekrar anlatan Selvi, "Bunları sadece üzerinden uzun bir süre geçtiği için anlatmadım. Türkiye ile Suudi Arabistan ilişkileri Kaşıkçı cinayetinden sonra bozulmuştu. Bu durum ticari ilişkilerimize de yansımıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimleri kazandıktan sonra ilk ziyaretini Suudi Arabistan’a yapmasıyla birlikte ilişkilerimiz düzeldi. Ali Koç’un neden olduğu krizin gelişmekte olan ilişkilere zarar vermesinden endişe edildi" ifadelerini kullandı.

Selvi'nin aynı gerekçeyle sahaya çımkmayan Galatasaray ve Başkanı Dursun Özbek için yine hiç bir şey söylemedi.

Daha sonra Ali Koç’un Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Otokar’ın Suudi Arabistan’a 500 milyon dolarlık zırhlı araç satışıyla ilgili görüşmeler yaptığını hatırlatan Selvi, "Otokar, ayrıca Riyad’da düzenlenen Savunma Sanayii Fuarı’na da katıldı" diyerek şu soruları sordu:

"1- Ali Koç, Riyad’daki fuarda Otokar’ın standında çerçeveli Atatürk fotoğrafı bulundurdunuz mu?

2- Suudi Arabistan’daki fuarda Otokar görevlilerinin Atatürk resimlerinin yer aldığı tişörtleri giymelerini zorunlu kıldınız mı?

3- Otokar standında “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” pankartı açtınız mı?

Savunma Sanayii Fuarı, Otokar ve Atatürk resimleri ne alaka diyenler çıkabilir. Peki Süper Kupa maçı ve Fenerbahçe olunca niye ne alaka denilmiyor?"

Selvi her şeyi birbirine karıştırdığı yazısının son paragrafında "Ne alaka" diyerek bunu doğrulamış oldu.