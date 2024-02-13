Beşiktaş'ın Muçi transferinde gerçek ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın Muçi transferinde gerçek ortaya çıktı
Legia Varşova Kulübü; Muçi transferinde Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın devreye girdiğini açıklayan Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'i yalanladı.

Beşiktaş transfer döneminin kapanmasına saatler kala Legia Varşova'dan Ernest Muçi'yi kadrosuna katmıştı. Bonservisine 10 milyon Euro ödenen 22 yaşındaki Arnavut futbolcunun transferinin Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın devreye girmesiyle gerçekleştiği açıklanmıştı.
Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, 7 futbolcunun imza töreninde, "Başkanım biraz mütevazı davrandı. Bu transferin bitiminde özellikle Polonya cumhurbaşkanı konusunda başkan direkt devreye girmeseydi bu transferi bitiremezdik. Yukarıda Allah var, yalan söylemeyelim. Bir Beşiktaş taraftarı için size teşekkür ediyorum başkanım, iyi ki varsınız" demişti.
Bu sözlere Legia Varşova Kulübü'nden yalanlama geldi. Resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada Enrest Muçi’nin, Beşiktaş’a transferinde Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın devreye girdiği haberinin gerçeği yansıtmadığını vurgulandı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Cumhurbaşkanı @AndrzejDuda'nın Ernest Muci’nin transferine karıştığı iddiasıyla ilgili Türk medyasında çıkan haberlerin tamamen asılsız olduğunu size bildirmek isteriz. Yerel gazetecilerin yaratıcılığını biliyor ve anlıyoruz, ama bu sefer hayal güçleri fazla kapıldı."

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