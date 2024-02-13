Fernando Santos'u kızdıran soru. 'İlk kez böyle bir şey duyuyorum' diyerek tepki gösterdi

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Fernando Santos'u kızdıran soru. 'İlk kez böyle bir şey duyuyorum' diyerek tepki gösterdi
Kayseri deplasmanında golsüz berabere kalan Beşiktaş'ta, teknik direktör Fernando Santos gol sorunu ile ilgili soruya kızdı.

Beşiktaş; Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.

Takımın başında çıktığı 6 maçın dördünde gol sevinci yaşayamayan Portekizli hocaya basın toplantısında skor üretmedeki sıkıntı soruldu.

Dorde Milic'in ardından tam 44 yıl sonra gol sorunu yaşayan ilk isim olan Santos'a, "Beşiktaş, Pendikspor; Sivasspor ve Kayserispor son 3 deplasmanda gol bulamadı. Dış sahada yaşanan bu soruna çözümüzün nedir?" şeklinde soru yöneltildi.

Bu soruya çok kızan Portekizli çalıştırıcı, "Kupada attığımız 2 golü saymıyor musunuz, o sayılmıyor mu? Sadece ligdeki golleri mi sayıyoruz? Türkiye'de kupa maçları geçerli olmuyor mu, ilk defa böyle bir şey duyuyorum" diye tepki gösterdi.

İlgili Haberler
Abdulkadir Selvi'den Ali Koç'a beyin yakan sorular. Yine saldırdı her şeyi birbirine karıştırdı
Abdulkadir Selvi'den Ali Koç'a beyin yakan sorular. Yine saldırdı her şeyi birbirine karıştırdı
Eryaman Stadı ile ilgili en net açıklama: O sahada oynanmaz!
Eryaman Stadı ile ilgili en net açıklama: O sahada oynanmaz!
Thomas Meunier'den mest eden Trabzonspor açıklaması
Thomas Meunier'den mest eden Trabzonspor açıklaması
Batuhan Karadeniz Galatasaray'ın başına gelecekleri açıkladı. Nedeni herkesi şok etti
Son Haberler
Topuk dikeni nedir? Topuk dikeni neden olur? Sağlık
Topuk dikeni nedir? Topuk dikeni neden olur?
Her düşüş bir öğreniş atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Her düşüş bir öğreniş atasözünün anlamı nedir?
Polisin yaptığı şok uygulamada bakın ne ele geçirildi? Gündem
Polisin yaptığı şok uygulamada bakın ne ele geçirildi?
MSB açıkladı: Suriye’nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi Gündem
MSB açıkladı: Suriye’nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Boğaz ağrılarını geçirir. Basur memelerini tedavi eder. İşte o ot Şifalı Bitkiler
Boğaz ağrılarını geçirir. Basur memelerini tedavi eder. İşte o ot
Fenerbahçe'nin TFF'ye verdiği listede yıldız oyuncu yer almadı Spor
Fenerbahçe'nin TFF'ye verdiği listede yıldız oyuncu yer almadı
CHP'nin İstanbul ilçe adayları belli oldu Gündem
CHP'nin İstanbul ilçe adayları belli oldu