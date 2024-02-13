Fernando Santos'u kızdıran soru. 'İlk kez böyle bir şey duyuyorum' diyerek tepki gösterdi

Beşiktaş; Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.

Takımın başında çıktığı 6 maçın dördünde gol sevinci yaşayamayan Portekizli hocaya basın toplantısında skor üretmedeki sıkıntı soruldu.

Dorde Milic'in ardından tam 44 yıl sonra gol sorunu yaşayan ilk isim olan Santos'a, "Beşiktaş, Pendikspor; Sivasspor ve Kayserispor son 3 deplasmanda gol bulamadı. Dış sahada yaşanan bu soruna çözümüzün nedir?" şeklinde soru yöneltildi.

Bu soruya çok kızan Portekizli çalıştırıcı, "Kupada attığımız 2 golü saymıyor musunuz, o sayılmıyor mu? Sadece ligdeki golleri mi sayıyoruz? Türkiye'de kupa maçları geçerli olmuyor mu, ilk defa böyle bir şey duyuyorum" diye tepki gösterdi.