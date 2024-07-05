Abdulkadir Selvi'nin üstünü kim çizdi? Orhan Uğuroğlu açıkladı. Son uçağa da alınmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'a gitmişti.

Yeniçağ Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, iktidara yakınlığıyla bilinen yazar Abdulkadir Selvi ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan'ın Kazakistan'a gerçekleştirdiği ziyaretinde iktidara yakınlığıyla bilinen Abdulkadir Selvi yer almadı.

Orhan Uğuroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Abdulkadir Selvi'nin son gezide de bulunmadığını hatırlatarak, "Yoksa MHP Selvi'yi Erdoğan'ın kara listesine mi aldı?" dedi.

Uğuroğlu yazısında, "Aaaaa... Abdülkadir Selvi yine alınmadı uçağa...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son gezisinde de alınmamıştı.

Yoksa MHP Selvi'yi Erdoğan'ın kara listesine mi aldı?" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'ya ziyaret gerçekleştirmişti.

Erdoğan, basın mensuplarının kendisine yönelttiği "Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüşecek misiniz?" sorusunu da yanıtlamıştı.

"PUTİN VE ESED'E DAVETİMİZ OLABİLİR"

Erdoğan, "Bizim Sayın Putin ile Beşar Esed’e bir davetimiz olabilir. Sayın Putin Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirebilirse, bu yeni bir sürecin başlangıcı olabilir. Suriye sahasında aradan geçen onca yıl herkese kalıcı çözüm mekanizmasının kurulması gerektiğini net bir şekilde göstermiştir. Altyapısı yok olmuş, halkı darmadağın hale gelmiş Suriye’nin yeniden ayağa kalkması ve istikrarsızlığın son bulması elzemdir" ifadelerini kullanmıştı.

"MAÇA GİTME KARARI VERDİK"

Milli futbolcu Merih Demiral'ın çeyrek final maçındaki bozkurt işaretine ilişin değerlendirmesi sorulan Erdoğan, şunları söylemişti:

Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu? Orada Merih heyecanını bu görüntüyle verdi. Bunun üzerine de malum Dışişleri Bakanlığımız bunların yetkililerini çağırdılar, gerekli adımlar da buna göre atılıyor. İnşallah bütün mesele cumartesi günü, biz sahadan galibiyetle ayrılarak bir üst tura çıkalım. Fevkalade bir durum olmazsa, maça gitme kararımızı verdik.

"KENDİ UÇAKLARIYLA GİDECEKLERİNİ AÇIKLADILAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasette yumuşama dediğiniz süreçte siz, CHP Genel Başkanını KKTC'ye birlikte gitmeye davet etmiştiniz? Resmi bir cevap geldi mi? Onu da Cumhurbaşkanlığı uçağına davet eder misiniz? Böyle bir diyalog var mı?" sorusu üzerine, samimi olarak siyasette bir yumuşama sağlanmasını, milletin bu konudaki beklentilerinin karşılanmasını istediklerini belirtmişti.

Bu konuda samimi bir yaklaşım ortaya koyduklarını bildiren Erdoğan, şunları söylemişti:

Kendilerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne birlikte gitme teklifimizi bir kere yaptık. Bizim bu teklifimiz sonrası kendi uçaklarıyla gideceklerini açıkladılar. Biz bu noktada KKTC'ye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gideriz. Kıbrıs'a belki bir gün önceden gitme durumumuz olabilir. Malum 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs'ta kavurucu bir sıcak oluyor. Kavurucu sıcakta Kıbrıs'taki kardeşlerimiz de bir yere kadar tahammül edebiliyorlar. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 'Bir gün önceden gelinse de geceyi burada geçirseler ve sabah saat 09.00 gibi törenleri yapsak' diye bir teklifle geldi. Biz de 'Uygundur.' dedik. Şimdi kendimizi ona göre hazırlıyoruz.