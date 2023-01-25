Abdülkerim Bardakcı: İnşallah efsane olabilirim

Sezon başından Konyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan ve oynadığı futbol ile alkış alan Abdulkerim Bardakcı, açıklamalarda bulundu.

Psikolojik olarak zorluk yaşadığını ve sonrasında bunu atlattığını dile getiren Abdulkerim Bardakcı "Konya'dan İstanbul'a, çok büyük bir camiaya geliyorsunuz. Bunun zorlukları var. Yeni arkadaşlıklar ediniyorsunuz. Birkaç hata yaptım ama psikolojik olarak zorluk yaşadım ama genel olarak psikolojisi kuvvetli biriyim. Her hafta çalışarak bu durumu atlattım.

Bizim sene başından beri tek odaklandığımız şey, şampiyonluk. Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. En iyi futbol oynayan biziz. En iyi çalışan, mücadele eden biziz. Çok daha iyi bir aile ortamı var. Sonunda başarıyı getiriyor bu" dedi.

"KİMSE MÜCADELEDEN KAÇMIYOR"

-Genç olmalarına rağmen Emin, Metehan, Ross çok kaliteli stoperler. Üçü de çıkar aslanlar gibi mücadele eder. Takım içinde daha çok aile ortamı var. Her şey yolunda. Herkes birbiri için mücadele ediyor. Kimse mücadeleden kaçmıyor. İnşallah böyle devam edeceğiz. Hücumda da kaliteli isimler var, defansta da. Defansı en önde başlatıyor, hücumu en geride başlatıyoruz. İnşallah biz çok gol atmaya, az gol yemeye devam ederiz.

"TEK ODAĞIMIZ ŞAMPİYONLUK"

-Futbolcular olarak kulüplerin açıklamalarıyla hiç ilgilenmiyoruz. Bizim tek odağımız, sene sonu şampiyonluk. Geçen sezona göre psikolojik olarak kötü zaman geçiren bir Galatasaray vardı. Bundan herkes etkileniyordu. Ben kişisel olarak Marcao'yu çok beğeniyorum, çok kaliteli stoper. Takım iyi olunca, savunmayı da daha iyi yapıyorsunuz. Biz kesinlikle Nelsson ile çok iyi anlaşıyoruz. Arkamızda da Muslera gibi bir faktör var. Bu bizim için çok önemli.

"GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

-Bazen görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Mücadelenin yanı sıra en önemli özelliğim oyun kurmak. Geçen sene çok gol atmıştım, bu sene çok kaçırdım. İnşallah gollere de başlayıp daha çok katkı sağlayacağım.

GEÇ KALDIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM

-En çok üzüldüğüm konulardan biri bu. Konya'dayken, zamanında 1. Lig'e çok kiralık gittim. Ben de çok geç kaldığımı düşünüyorum. Daha genç yaşlarda bu seviyeyi yakalasaydım çok farklı şeyler olurdu. Her şey nasip kısmet. Kısmetimizde böylesi varmış. Ben sürekli oynamak isteyen biriyim. Yedek beklemeyi sevmiyorum. O yüzden kiralık gitmeyi, oynamayı tercih ettim.

İNŞALLAH EFSANE OLABİLİRİM

-Tek odaklandığım şey Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamak. İnşallah Galatasaray'da bir efsane olabilirim. Takımdaki büyükler, aile ortamı yaratıyor. Herkes birbirine destek oluyor. İstatistikler hiçbir zaman yalan söylemez. Biz ligin en iyisiyiz. Galibiyet serimizi uzatmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.