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Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu belli oldu

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu netlik kazandı.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 14:23
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Galatasaray'a müjdeli haber

Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu belli oldu
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Süper Lig lideri Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Başakşehir maçında sakatlanmış ve maça devam edememişti.

Bardakcı'nın son durumu belli oldu.

KAYSERİSPOR MAÇINDA SAHADA OLACAK
Sol arka alt adale grubunda aşil tendon komşuluğunda zorlanma tespit edildiği açıklanan ve tedavisine başlanan tecrübeli oyuncu, hafta içi takımlara çalışmalara başlayacak.

Abdülkerim Bardakcı, cuma günü ligde oynanacak Kayserispor maçında sahada olabilecek.

PERFORMANSI
28 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 24 karşılaşmada 2 gol atarken 2 de asist yaptı.

 

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