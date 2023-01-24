Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş gönderme

Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Limoges ile karşılaştı.

Sinan Erdem'de oynanan mücadelede Fenerbahçe'ye gönderme yapıldı.

Maçta ''Fener Ağlama'' çalındı.

Diğer taraftan Galatasaraylı tribünler de Fenerbahçe aleyhine tezahürat yaptı.

GERİLİM ARTIYOR

İki takım arasında gerilim artarken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Dursun Özbek'e birlikte canlı yayına çıkma çağrısı yapmıştı.