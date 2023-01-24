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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş gönderme

Galatasaray NEF, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Limoges maçında ''Fener ağlama'' şarkısını çaldı.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 21:32
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Galatasaray NEF Fenerbahçe'ye flaş bir göndermede bulundu

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş gönderme
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Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Limoges ile karşılaştı. 

Sinan Erdem'de oynanan mücadelede Fenerbahçe'ye gönderme yapıldı.

Maçta ''Fener Ağlama'' çalındı.

Diğer taraftan Galatasaraylı tribünler de Fenerbahçe aleyhine tezahürat yaptı.

GERİLİM ARTIYOR
İki takım arasında gerilim artarken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Dursun Özbek'e birlikte canlı yayına çıkma çağrısı yapmıştı.

 

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