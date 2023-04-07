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Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı açıklaması

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu hakkında açıklama yaptı.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 20:51
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G. Saray'dan sakatlık açıklaması

Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı açıklaması
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray, 3-2 yenildi ve kupaya çeyrek finalde veda etti.

Karşılaşmanın 85. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

''Futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı’nın sponsorumuz Liv Hospital’da yapılan tetkikleri sonucunda sol arka alt adele grubunda aşil tendon komşuluğunda zorlanma tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.''

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