Abdullah Avcı'dan flaş itiraf

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray'a 2-1 yenildikleri maçın ardından çarpıcı ifadeler kullandı.

Avcı, şunları söyledi:

"Bugün bizim için anahtar kelime şuydu. Galatasaray hücumda sayısal olarak fazla olabiliyor. Bütün camia birleşmiş. Bu coşkuyla başlayacaklardı. Baskı ve rakibin baskıyı kırmasıyla topa sahip olup kaleye gitmekti. Böyle bir senaryonun en iyisiyle maça başladık.

Oyun ortada gidiyor, bir tane geliyor gol oluyor. Rakibin iştahı artıyor. İlk yarı oyun dengeli. Biz koparabilirdik. İkinci yarıda oyuncu performansları, daha fazla topa sahip olmamız gerekirken oyun geçişe döndü.

Enine doğru giden bir oyuncuya penaltı yaptırmanın anlamı yok. Biz tercihleri yanlış oynadık. Çabuk kaybettiğimiz toplardan Galatasaray 3'ü de bulabilirdi. Sonrasında oyunun içinde tutunmaya çalıştık. son bölümde duran toptan 4 pozisyona girdik. Mağlup olabilecek bir oyun olmadı.

Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Bu sene şampiyonluk yarışı içerisinde olan bütün rakiplerini yendiler. Tebrik ediyoruz. Taraftarımız bize destek olsun. 3 tane iç sahada maç oynayacağız. Ligin uzağında kaldık. bu süreçten çıkacağız. Konferans Ligi başlıyor ve arkasından Türkiye Kupası devam ediyor. En iyi şekilde devam etmek istiyoruz.

Son iki senede ilk defa şampiyonluk yaşayan takımlara kaybettik. Rekorları kıran bir takımız. Bunlar normal. Dün akşamki yaşananlar her zaman yaşanan şeyler değil.

Djaniny ilk 11 oynayan oyuncuydu. Geçen sene şampiyonlukta bize katkılar sağladı. Böyle bir karar verildi. Kurum önemlidir. Artık bizimle olmayacak.

Lahtimi bizim yatırım yaptığımız bir oyuncu. Çok kötü değil, bizimkisi taktiksel değişiklikti. Giren oyuncular doğru performans sergileyemedi. Mağlup olmayabilirdik ama olduk"