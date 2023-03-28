Abdullah Avcı ile ilgili flaş iddia

Trabzonspor'u geçen sezon şampiyonluğa taşıyan, ancak bu sezon hayal kırıklığı yaşayan teknik direktör Abdullah Avcı, Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlıktan istifasının ardından istifa etmişti.

Daha sonra yapılan genel kurulda Ertuğrul Doğan başkanlığa getirilmişti. Yeni yönetim de takımı sezon sonuna kadar Avcı'nın yardımcısı Orhan Ak'a emanet etmişti.

Bu gelişmelerin ardından Abdullah Avcı ile ilgili ortaya yeni bir iddia atıldı.

Buna göre Ertuğrul Doğan'la arasının iyi olduğu bilinen Avcı'nın göreve dönebileceği ve bu konuda haber beklediği ileri sürüldü.