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Abdullah Avcı'ya havalimanında flaş hareket

Abdullah Avcı'ya havalimanında duygulandıran veda

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 23:26
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Trabzon havalimanında Avcı'ya beklenmedik hareket

Abdullah Avcı'ya havalimanında flaş hareket
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Trabzonspor'da yapılacak olağanüstü genel kurulda göreve gelecek olan yeni yönetimin önünü açmak için görevinden ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı, futbolcularla ve yakınlarıyla görüşüp veda ziyaretlerini tamamladı.

DUYGUSAL ANLAR
İstanbul'a gitmek üzere saat 21.30'da Trabzon Havalimanı'na gelen Abdullah Avcı'yı havalimanı girişinde taraftarlar karşıladı. Avcı, kendisini uğurlamaya gelen taraftarlarla kucaklaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Avcı, kariyerinin ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşadığı Trabzonspor'da taraftarların havalimanında söylediği Kazım Koyuncu'nun 'İşte Gidiyorum' şarkısının yanı sıra sevgi gösterisi karşısında duygulandı.

TEŞEKKÜR ETTİ
Abdullah Avcı, "Herkese teşekkürler. Trabzon'u da Trabzonspor'u da çok seviyorum" sözleriyle veda etti. Abdullah Avcı, havalimanının VIP bölümünden geçerek saat 22.00 uçağıyla İstanbul'a hareket etti.

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