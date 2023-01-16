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Trabzonspor'da 'köstebek' avında flaş gelişme. Köstebek o isim mi?

Abdullah Avcı'nın 'köstebek' açıklaması gündem olmuştu. O konuya ilişkin flaş bir gelişme yaşandı.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 20:48
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Köstebek o isim mi?. Trabzonspor'da 'köstebek' avında flaş gelişme

Trabzonspor'da 'köstebek' avında flaş gelişme. Köstebek o isim mi?
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Abdullah Avcı, Başakşehir karşılaşmasının ardından kulüp içinde bir ajan olduğunu ve yaptığı taktik çalışmaların, sosyal medyaya sızdırıldığını söylemişti.

İşte Avcı'nın maç sonu o açıklamaları;
"İşimi en iyi şekilde yapmak istiyorum. Yönetim, başkan destek veriyor. Yarışırken, geliştirirken hassasiyetim var. İki hafta önce  Giresunspor maçı için taktik bir şey deniyorum, rakibi şaşırtmak istiyorum.

Akşam sosyal medyada yer alıyor. Bunu kim veriyor sosyal medyadan.

Takip ediyorum ve biliyorum ki bulacağım. Trabzonspor büyük kulüptür. Herkes paçasına yapışamaz. Basın yok hiçbir şey yok. Antrenman yapıyoruz, akşam çıkıyor.

Neden içinizdeki şeyleri ortaya çıkarıyorsunuz. Bir tek hizmet edecek yer var, o da Trabzonspor." 

KÖSTEBEK 'GİRAY KAÇAR' MI ŞÜPHESİ
Trabzonspor'un eski futbolcularından Giray Kaçar’ın ise Trabzonspor maçları öncesi yapılan antrenmanlar hakkında verdiği bilgiler dikkat çekti.

Kaçar'ın birkaç videosunda "Kadroları bire bir size söyledik, dün aldığımız bilgi" gibi ifadelerde bulunması ortalığı karıştırdı.

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