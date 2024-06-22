Abdullah Gül’ün 40 yıllık arkadaşı neler yaptığını açıkladı! İki ülkede üst düzey isimlerle ne görüştü

Düzenleme: Kaynak: Karar
Abdullah Gül’ün 40 yıllık arkadaşı neler yaptığını açıkladı! İki ülkede üst düzey isimlerle ne görüştü

Abdullah Gül’ün 40 yıllık arkadaşı Fehmi Koru, “Abdullah Gül siyasete dönüyor ve 3 partiyi birleştirerek başına geçecek” iddialarına yanıt verdi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül makamına veda edeli 10 yıl oldu ancak siyasete döneceğine dair haberler çıkmaya devam etti.

Son iddialar ise üç partinin birleşeceği, başına da Abdullah Gül’ün geçeceğiydi.

Gül’ün uzun yıllardır arkadaşı olan Karar Gazetesi yazarı Fehmi Koru’dan dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

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Yazısından öne çıkan satır şöyle:

“HABERLERİ YALANLAMAYA VAKTİ YOK”

Deva, Gelecek ve Saadet Partisi tek çatı altında birleşecek ve Gül o partinin başına geçecekmiş… Güldüm. Biliyorum, içinizden ‘‘Öyleyse neden yalanlamıyor’’ diyenler çıkabilir. Oysa, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ofisi, son beş yıl içerisinde birkaç kez, bu yoldaki haberleri yalanladı. Yalanlandığı halde yeniden devreye sokulduğuna göre yalanlamanın bir yararı bulunmuyor… Gül’ün, hakkında çıkan, çoğu sözünü ettiğim türden yalan-yanlış haberlere, tepki vermeye ayıracak vakti de yok.

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ABDULLAH GÜL NELER YAPIYOR?

En başta, kısa sürede en tercih edilen eğitim kurumları arasına girmeyi başarmış kendi adını taşıyan üniversiteyle yakından ilgileniyor. Gül, siyasi hayat içerisindeyken tanıştığı yerli-yabancı önemli kişilerle temaslarını diri tuttuğu gibi, çeşitli kurumların davetlerine olumlu cevap vererek değişik etkinliklere konuşmacı olarak da katılmakta. Yurdumuza uğrayan gazeteciler, araştırmacılar, akademisyenler, devlet adamları ziyaretine geliyor, kendisi de davet edildiği çeşitli ülkelere gidiyor.

İKİ ÜLKEDE ÜST DÜZEY İSİMLERLE GÖRÜŞTÜ

Son iki ay içerisinde Mısır’a ve Özbekistan’a gittiğini, bu iki ülkede en üst düzeyde karşılandığı gibi, her düzeyde temaslarda da bulunduğunu biliyorum. Zaman zaman uluslararası medyada da görünüyor Gül.

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