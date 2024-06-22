İngilizlerin molalarda içtiği suluktan ne çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İngilizlerin molalarda içtiği suluktan ne çıktı

EURO 2024’te mücadele eden İngiltere takımının su molalarında sıradan su yerine özel bir karışım içtikleri ortaya çıktı.

Büyük heyecana sahne olan ve Almanya’da düzenlenen EURO 2024’te heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Futbolseverlerin de keyifle takip ettiği turnuvada yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. C Grubu’nda mücadele eden İngiltere Milli Takımı’na dair dikkat çeken bir detay ise su molalarında futbolcuların tükettiği içeceğin sadece su olmadığı.

ÖZEL KARIŞIMIN İÇİNDE NELER VAR?

İngiliz oyuncuların özel karışım içtikleri ve bu karışımın içeriğinde az sirkeli ve az tuzlu salatalık suyunun bulunduğu öğrenildi.

Teknik Direktör Gareth Southgate’in ekibindeki beslenme uzmanları, salatalık suyunun faydalarını vurgulayarak futbolculara bu içeceği öneriyor. Salatalık suyunun sporcular için nemlendirici ve mineral açısından zengin bir seçenek olduğu belirtiliyor. İngiliz futbolcuların performansını artırmak amacıyla bu özel içeceği tercih ettiği ifade ediliyor.

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