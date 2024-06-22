Ev sahipleri 2 aylık kira parasını kaybedecek! Yeni verginin detayları ortaya çıktı

Erdoğan Süzer’in haberine göre kiracılar kira bedelini her ay bankaya yatıracak ve banka, hesaba düşen kira parasının yüzde 20’sini vergi olarak kesip Maliye’ye gönderecek.

Geriye kalan tutar ise ev sahibinin hesabında kalacak. Bu değişiklikle, örneğin evini 10 bin lira kiraya veren bir ev sahibinin aylık kira geliri 8 bin liraya düşecek. Mevcut yasaya göre, bir yıl boyunca elde edilen kira gelirlerinin vergisi bir sonraki yıl beyanname verilerek ödeniyor. Beyan sırasında her yıl yeniden değerleme oranında artan istisna tutarı toplam gelirden düşülüyor ve kalan kısım üzerinden yüzde 15’ten başlayarak vergi alınıyor.

EV SAHİBİNDEN KİRA VERGİSİ YÜZDE 20 ALINACAK

Yeni sistemde kira gelirleri, çalışanların maaşlarından yapılan vergi kesintisi gibi kesintiye uğrayabilir. Tüm kira ödemeleri bankalar aracılığıyla yapılacak ve banka, ev sahibinin hesabına yatan kira parasından yüzde 20 oranında stopaj kesilebilecek. Kalan tutar ise vergisi ödenmiş kira geliri olarak ev sahibinin hesabına geçecek. Bu yöntemle, normalde yüzde 15’ten başlayan kira vergisi yüzde 20’ye yükselmiş olacak.

UYGULAMA 2025’TE BAŞLAYACAK

Ev sahipleri daha sonra giderlerini beyan edip ödedikleri vergiden iade talep edebilecek. Uygulama, 2025’ten itibaren elde edilecek kira gelirlerinde geçerli olacak.

12 AYLIK KİRANIN 2 AYI DEVLETE GİDECEK

Kirada stopaj uygulamasına geçilmesiyle devletin ev sahiplerinden 40 milyar liralık kira vergisi tahsil edeceği hesaplandı. Bu da 200 milyar lira olması beklenen kira gelirinden ev sahiplerine kalacak tutarın 160 milyar lira olacağını gösteriyor. Ev sahipleri, 12 aylık kira gelirinin 1 aylık tutarını devlete vergi olarak öderken yeni düzenleme ile 2 aylık kirayı devlete vermek zorunda kalabilir.