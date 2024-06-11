Abdürrahim Albayrak ikna oldu

Galatasaray'ın eski başkanlarından Dursun Özbek, kulübün geçmişte 8 şampiyonluk yaşayan Abdürrahim Albayrak'ı Sportif A.Ş'de görev yapması konusunda ikna etti ve anlaşma sağlandı.

Albayrak, en son Mustafa Cengiz'in başkanlığı döneminde Galatasaray'da yer almış ve sonrasında Yiğit Şardan'ın başkan adaylığı listesinde yer bulmuştu.

Galatasaray Sportif A.Ş'nin Genel Kurulu'nun 26 Haziran'da gerçekleştirileceği ve Albayrak'ın yanı sıra İbrahim Hatipoğlu, Maruf Güneş, Ömer Sarıgül ve Nihat Kırmızı'nın da bu tarihten itibaren görevlerine başlayacakları bildirildi.

Özbek'in, Galatasaray'ın tanınmış isimlerinden Ali Dürüst'e de görev teklifinde bulunduğu ancak olumlu bir dönüş alamadığı ifade edildi.