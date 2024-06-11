Abdürrahim Albayrak ikna oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Abdürrahim Albayrak ikna oldu

Galatasaray'da Erden Timur'un yerine geçecek isim belli oldu.

Galatasaray'ın eski başkanlarından Dursun Özbek, kulübün geçmişte 8 şampiyonluk yaşayan Abdürrahim Albayrak'ı Sportif A.Ş'de görev yapması konusunda ikna etti ve anlaşma sağlandı.

Albayrak, en son Mustafa Cengiz'in başkanlığı döneminde Galatasaray'da yer almış ve sonrasında Yiğit Şardan'ın başkan adaylığı listesinde yer bulmuştu.

Galatasaray Sportif A.Ş'nin Genel Kurulu'nun 26 Haziran'da gerçekleştirileceği ve Albayrak'ın yanı sıra İbrahim Hatipoğlu, Maruf Güneş, Ömer Sarıgül ve Nihat Kırmızı'nın da bu tarihten itibaren görevlerine başlayacakları bildirildi.

Özbek'in, Galatasaray'ın tanınmış isimlerinden Ali Dürüst'e de görev teklifinde bulunduğu ancak olumlu bir dönüş alamadığı ifade edildi.

İlgili Haberler
Okan Buruk'tan canlı yayında yıldız futbolcuya 'Come to Galatasaray' çağrısı
Bayern Münih'in yıldızı transfer ateşini yaktı. Galatasaray taraftarı ayaklandı
Son Haberler
Depremzededen örnek davranış Yerel Haberler
Depremzededen örnek davranış
6 ayda 19 milyar TL’lik icra. Vatandaş günden güne borçlanıyor Ekonomi
6 ayda 19 milyar TL’lik icra. Vatandaş günden güne borçlanıyor
Bu nasıl baba. Öz kızını tekme tokat dövdü Dünya
Bu nasıl baba. Öz kızını tekme tokat dövdü
Bursaspor Süper Lig'e gönderdi Spor
Bursaspor Süper Lig'e gönderdi
Güneş kremini böyle kullanmazsanız cilt hastalıklarına yakalanabilirsiniz Sağlık
Güneş kremini böyle kullanmazsanız cilt hastalıklarına yakalanabilirsiniz
Beşiktaş'tan ayrıldı anında yeni takımına imza attı Spor
Beşiktaş'tan ayrıldı anında yeni takımına imza attı
İlk hırsızlığını hırsız yakınını ziyarete gittiği cezaevinde yaptı! Henüz 15 yaşında… Gündem
İlk hırsızlığını hırsız yakınını ziyarete gittiği cezaevinde yaptı! Henüz 15 yaşında…