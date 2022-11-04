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  • Abdurrahman Dilipak, hem Mahir Ünal hem de Özlem Zengin için bakın ne dedi?

Abdurrahman Dilipak, hem Mahir Ünal hem de Özlem Zengin için bakın ne dedi?

Mahir Ünal’ın AKP Grup Başkanvekili görevinden istifa etmesini köşesinde değerlendiren Abdurrahman Dilipak, “Yazık değil mi bu partiye, bu atamayı yapana, atanan kişiye” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 11:08
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Abdurrahman Dilipak, hem Mahir Ünal hem de Özlem Zengin için bakın ne yazdı

Abdurrahman Dilipak, hem Mahir Ünal hem de Özlem Zengin için bakın ne dedi?
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Yeni Akit’ten ayrılan ve yazılarına Habervakti’nde devam eden Abdurrahman Dilipak, "Kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim alfabemizi, dilimizi, bütün düşünmemizi yok etmiştir" açıklamasına gelen tepkiler üzerine Mahir Ünal’ın AKP Grup Başkanvekili görevinden istifa etmesini değerlendirdi.

Siyasetçilerin “hayal taciri” olduğunu ve sürekli vaatlerde bulunduğunu belirten Dilipak şu  ifadeleri kullandı:

“İlle de çoğunluğun oyunu alacağım diyeceksiniz, herkesin gönlünü razı etmeniz gerek ve bu esasen mümkün değil. O zaman yalan söyleyeceksiniz. Ya azınlığın oyu ile iktidar olacaksınız o da ancak çok akıllı, dürüst ve cesur, adil, emin olursanız bir de insanlar sizler için bunlar bilirler ve yalan söylemezler, söz verdiklerinde sözlerinde dururlar derse. Bu da genel olarak seçicilerin seçtiği, halkında dürüst insanlara bu anlamda hakem olarak yetki vermesi ile mümkün. Yoksa işte, son KPSS sınavındaki yarayı bile saramazsınız. İptal ettiğiniz sınavın iptaline sebep olanları hesaba çekemezsiniz. Herkesin gönlünü yapayım derken, biri affını ister, yerine daha önce affını isteyen bir bayanı getirirsiniz. Ama onu da kimse tebrik bile etmez. Yazık değil mi bu partiye, bu atamayı yapana, atanan kişiye.”

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Gökhan 61
4.11.2022 11:30
E vekil değilde şamaroğlanı olursan böyle olur  
 
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