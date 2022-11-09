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Numan Kurtulmuş’tan Cumhuriyet’i hedef alan ‘Mahir Ünal’a: Böyle hatalı absürt tarih okuması olmaz

AKP’li Numan Kurtulmuş, “Cumhuriyet düşünce setlerimizi yıktı” açıklamasının AKP Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etmek zorunda kalan Mahir Ünal'ı, üstü kapalı şekilde eleştirdi.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 01:32
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Numan Kurtulmuş’tan Cumhuriyet’i hedef alan ‘Mahir Ünal’a: Böyle hatalı absürt tarih okuması olmaz

Numan Kurtulmuş’tan Cumhuriyet’i hedef alan ‘Mahir Ünal’a: Böyle hatalı absürt tarih okuması olmaz
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AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk TV'de konuk olduğu programda soruları yanıtladı.

AKP Grup Başkanvekili görevindeyken, “Cumhuriyet düşünce setlerimizi yıktı” açıklamasının ardından istifa etmek zorunda kalan Mahir Ünal ile ilgili açıklamalar yapan Kurtulmuş, üstü kapalı Ünal'ı eleştirdi.

Dedesinin malulen emekli bir Osmanlı subayı olduğunu belirten Kurtulmuş, “Ben dedemin Osmanlı ile Cumhuriyet zamanını ayırt edemem. Böyle bir absürt böyle bir yanlış böyle bir hatalı tarih okuması olmaz. Köksüz millet olmaz” dedi.

AKP’li Kurtulmuş açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Mahir Ünal Bey hakikaten AK Parti'ye fedakarca hizmet etmiş, değerli arkadaşlarımız. Çeşitli pozisyonlarda genel başkan yardımcısı, grup başkanvekili olarak, seçimlerde görev almış arkadaşımız. Cumhurbaşkanımız da zaten grup toplantısında bunu kamuoyuna ilan ederken bundan sonra da Mahir Ünal'la çeşitli platformlarda çalışmaya devam edeceğiz dedi. Mahir Bey hassasiyetle ortaya çıktı, Cumhurbaşkanımız da bu kararı almış oldtu. Bizim Cumhuriyetle sıkıntımız yok. Başkalarının Osmanlı, Selçuklu ile sıkıntısı olabilir. Biz tarihi bütün olarak okuyoruz. Çok geniş coğrafyada bize ait olan tarihin her parçasını, bölümünü kabul ediyoruz. Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet bizim. Dedem Numan Kurtulmuş, Osmanlı subayı. 7 cephede savaşmış, malulen 39 yaşında emekli olmuş Cumhuriyet subayı aynı zamanda. Köksüz millet olmaz. Hiçbir zaman sorunumuz olmadı. Atalarımızın bir kısmı ile sorunu olanlar varsa onların bileceği iş.”

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ANZAVUR
9.11.2022 01:45
hep aynısını yapıyorlar. biri iyi polis diğeri kötü polisi oynuyor.. hepsi tiyatrocu  
 
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