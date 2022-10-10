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ABD’ye giden Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama. Ziyaretlerimde hiç bir siyasi görüşme olmayacak!

Çeşitli ziyaretler için ABD'ye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ünlü Türk fizikçi Dr. Canan Dağdeviren’in rehberliğinde dünya ünlü üniversite Massachusetts Institute of Technology'yi (MIT-Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) ziyaret etti. Gezisiyle ilgili Halk TV'ye konuşan Kılıçdaroğlu ''Seyahatimde hiç bir siyasi görüşme olmayacak'' dedi.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 21:08
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ABD’ye giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama. MİT'yi ziyaret etti

ABD’ye giden Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama. Ziyaretlerimde hiç bir siyasi görüşme olmayacak!
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD temasları bugün başladı.

Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti devam ederken Halk TV canlı yayınına bağlandı. 

"SİYASİ GÖRÜŞME YAPMAYACAĞIM"

Halk Ana Haber'de İrfan Değirmenci'nin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, seyahatinde siyasi hiç bir görüşme yapmayacağını söyledi. 

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

''Türkiye hep krize girdi ve sonuç hep hüsran. Çünkü sistem hep yeni sorunlara imkan sağlıyor. Bunu sonsuza kadar ortadan kaldırabiliriz. Yeni bir siyasi ve ekonomik vizyona ihtiyacımız var.

İlan edeceğimiz yapısal değişiklikle ekonomiyi toparlarken; partizan siyaseti de ortadan kaldıracağız. Üzerinde tepinilen fay hatlarını kırmamız gerek. Şu an siyasal ortamımız yoksul siyasetçi için elverişli. Bu siyasetçiler istismarla yükselebiliyorlar. Yükselince mafyaları çeteleri getirebiliyorlar. Son 20 seneden bahsetmiyorum, Atatürk'ten sonra hep böyle oldu. Erdoğan bu dönemlerin sonucu.

"ABD'de hiç siyasi görüşme istemedim. Önerileri ise reddettim. Etrafımdaki tüm kurmaylarım buna şaşırdılar. Ama ben kararlıyım, siyasetin girdaplarından tümüyle çıkıp, dünyanın en parlak beyinleriyle geleceği konuşmaya geldim. Bu yolculuk sadece bir ilk durak. İngiltere ve Almanya'da çok değerli isimlerle, dünyaya anlam ve değer katan kişilerle buluşacağım. Bu çalışmalar bitince, tüm Türkiye'ye açıklayacağım yapısal reçeteyi. Hem daha sağlıklı hem daha refaha ulaşan bir yapıyı inşa etmeye çalışacağız. Sadece biraz sabır rica ediyorum. Kasım ayında herkes, her şeyi duyacak. Burada çok önemli buluşmalar ve ülkemize dair vizyonumuza değer katacak çalışma ziyaretleri gerçekleştiriyoruz."'

KILIÇDAROĞLU'NA CANAN DAĞDEVİREN EŞLİK ETTİ

Kılıçdaroğlu ve CHP heyeti, 10 Türk akademisyenin görev yaptığı, Lara Özkan adında Malatyalı bir Türk öğrencinin eğitim gördüğü Massachusetts Institute of Technology (MIT) - Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde, ünlü Türk fizikçi Dr. Canan Dağdeviren ile enstitüdeki Media Lab’da yürütülen çalışmaları inceledi.

Dağdeviren Kılıçdaroğlu’na burada, hastalıkların tespitini kolaylaştırması amacıyla üretilen elektronik bir maskenin üretim aşamalarını aktardı. Kılıçdaroğlu, Dağdeviren’e bu maskenin birim maliyetini sordu. Dağdeviren maskenin birim maaliyetinin 5 dolar olduğunu, toplu üretime geçildiğinde bu fiyatın düşeceğini aktardı. Dağdeviren, Media Lab’da, Kılıçdaroğlu’na; beyin fonksiyonlarının herhangi bir hastalık durumunda çalışmayan bölümlerinin çalıştırılmasına yönelik projenin ayrıntılarını da anlattı.

Kılıçdaroğlu ayrıca laboratuvarda, birbirinden uzak iki kişinin beş duyusunu birbirine aktarabilmesine yönelik teknolojiye ilişkin bilgi aldı.

Kadınlar için mamografinin daha kolay ve hızlı çekilebilmesine olanak tanıyan yumuşak dokulu bir iç çamaşırı teknolojisini anlatan Dağdeviren, “Dünyada her sekiz kadından bir tanesinin göğüs kanseri olduğunu” söyledi. Dağdeviren, mamografi sırasındaki sancılı sürecin bu teknoloji ile son bulacağını belirtti. Dağdeviren bu üretimi yapacak bir şirketin de kurulabileceğini söyledi. Dağdeviren, “Türkiye bugüne kadar ürettiği biyomedikal aleti olmadığını” belirtti. Bu teknolojinin devlet yoluyla desteklenebileceğini belirten Kılıçdaroğlu ise iktidara gelmeleri halinde, gerekli desteğin sağlanacağını ifade etti. (ANKA)

CHP lideri Kılıçdaroğlu daha sonra ziyaretiyle ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulundu...

 

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