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Yeni Şafak önce FETÖ'cü ilan etti sonra apar topar haberi kaldırdı. İsmail Saymaz ortaya çıkardı

Yeni Şafak’ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’cü ile görüştüğü iddiası yalan çıktı. Gazeteci İsmail Saymaz, Yeni Şafak’ın paylaştığı videodaki kişinin iddia edilen FETÖ’cü değil CHP’li Mert Arıkan olduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 17:46
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Yeni Şafak'ın Kemal KIlıçdaroğlu FETÖ'cü ile görüştü iddiası yalan çıktı

Yeni Şafak önce FETÖ'cü ilan etti sonra apar topar haberi kaldırdı. İsmail Saymaz ortaya çıkardı
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Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) ziyarette bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk durağı Boston oldu. Kılıçdaroğlu’nu burada CHP üyesi Mert Arıkan karşıladı; Kılıçdaroğlu Arıkan ile görüştü.

YENİ ŞAFAK’TAN FETÖ’CÜ YALANI

İki ismin buluşması sırasına çekilen bir videoyu servis eden yandaş Yeni Şafak, paylaşımına “Kılıçdaroğlu’nu hakkında yakalama kararı olan firari FETÖ sanığı Aykan Erdemir karşıladı. Seyahat amacının ‘görüş alışverişi’ olduğu açıklanan Kılıçdaroğlu’nun Aykan Erdemir ile ne görüşeceği merak konusu oldu” notunu düştü.

YALANCININ MUMU YATSIYA KADAR YANMADI

Yeni Şafak’ın yalanı fazla uzun sürmedi. Kılıçdaroğlu ile birlikte ABD’ye giden gazeteci İsmail Saymaz, Twitter hesabından Yeni Şafak’ın paylaşımını alıntılayarak “Saçmalamayın. Bu kişi Aykan Erdemir değil. CHP Amerika’dan Mert Arıkan” ifadelerini kullandı.

Saymaz daha sonra Mert Arıkan ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşarak “Mert Arıkan şu an yanımda” dedi.

 

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