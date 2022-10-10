Yeni Şafak önce FETÖ'cü ilan etti sonra apar topar haberi kaldırdı. İsmail Saymaz ortaya çıkardı

Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) ziyarette bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk durağı Boston oldu. Kılıçdaroğlu’nu burada CHP üyesi Mert Arıkan karşıladı; Kılıçdaroğlu Arıkan ile görüştü.

YENİ ŞAFAK’TAN FETÖ’CÜ YALANI

İki ismin buluşması sırasına çekilen bir videoyu servis eden yandaş Yeni Şafak, paylaşımına “Kılıçdaroğlu’nu hakkında yakalama kararı olan firari FETÖ sanığı Aykan Erdemir karşıladı. Seyahat amacının ‘görüş alışverişi’ olduğu açıklanan Kılıçdaroğlu’nun Aykan Erdemir ile ne görüşeceği merak konusu oldu” notunu düştü.

YALANCININ MUMU YATSIYA KADAR YANMADI

Yeni Şafak’ın yalanı fazla uzun sürmedi. Kılıçdaroğlu ile birlikte ABD’ye giden gazeteci İsmail Saymaz, Twitter hesabından Yeni Şafak’ın paylaşımını alıntılayarak “Saçmalamayın. Bu kişi Aykan Erdemir değil. CHP Amerika’dan Mert Arıkan” ifadelerini kullandı.

Saymaz daha sonra Mert Arıkan ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşarak “Mert Arıkan şu an yanımda” dedi.