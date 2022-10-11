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Kemal Kılıçdaroğlu: Ekonomiyi iyileştirecek çözüm yollarını konuştuk

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'de çeşitli ziyaretlerde bulunuyor. Kılıçdaroğlu son olarak ekonomist Daron Acemoğlu ile bir araya geldi.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 13:58
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Kemal Kılıçdaroğlu Daron Acemoğlu ile görüştü. Ekonomiyi iyileştirecek çözüm yollarını konuştuk

Kemal Kılıçdaroğlu: Ekonomiyi iyileştirecek çözüm yollarını konuştuk
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ABD ziyaretiyle ilgili paylaşımlarını sürdürüyor. Son olarak dünyaca ünlü ekonomist Daron Acemoğlu ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"ABD'deki vizyon programımız kapsamında, dünyaca ünlü ekonomist Daron Acemoğlu ile bir araya geldik. Türkiye'nin geleceğini, ekonomiyi iyileştirecek çözüm yollarını enine boyuna konuştuk. Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılı vizyonumuz için, dünyadaki en parlak zihinlerden ilham alıyoruz."

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