Eski AKP Milletvekili Turhan Çömez: Erdoğan parti kurulmadan önce de ABD’ye gitti, ben yanındaydım

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski doktoru ve eski AKP Milletvekili Turhan Çömez, TELE1’de konuk olduğu programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çömez, Erdoğan’ın seçimden önce ve sonra birçok defa ABD’ye gittiğini söyledi.

Seçimden önce ABD ziyaretinde Erdoğan’ın yanında olduğunu söyleyen Çömez, şunları dile getirdi:

“Biz Amerika’ya gittik. Parti kurulmadan önce gittik kurulduktan sonra da gittik. Erdoğan seçildikten sonra da gitti. Erdoğan’ın ‘biz gittik ama seçildikten sonra gittik’ ifadesi gerçeği yansıtmıyor.

İcazet konusu da tartışmalı. Ben Türk demokrasisine haksızlık görürüm. Bir siyasi partinin hele hele dış ilişkilerini güçlendirmesi bu sadece Amerika için Avrupa Birliği için öyle hatta Körfez ülkeleri için de öyle. Kendini anlatması görüşlerini anlatması bir icazet değil. Yadırganacak bir şey değil.

“TOPLUMUN GÖZÜNÜ BAKA BAKA BUNU NASIL DEDİ”

Ama burada yadırganacak bir şey var . Erdoğan nasıl oldu da toplumun gözüne baka baka ben seçildikten sonra gittim dedi. Biz gittik ben yanındaydım. Parti kurulmadan gittik. Parti kurulduktan sonra da gittik. Seçimden sonra da gittiler ben orada da yoktum.”