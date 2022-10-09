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  • Şaban Sevinç ve Latif Şimşek arasında canlı yayında ‘28 Şubat’ tartışması: Senin helalleşme niyetin yok mu?

Şaban Sevinç ve Latif Şimşek arasında canlı yayında ‘28 Şubat’ tartışması: Senin helalleşme niyetin yok mu?

Gazeteciler Latif Şimşek ile Şaban Sevinç arasında canlı yayında ‘28 Şubat’ tartışması çıktı.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 02:16
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Şaban Sevinç ve Latif Şimşek arasında canlı yayında ‘28 Şubat’ tartışması: Senin helalleşme niyetin yok mu?

Şaban Sevinç ve Latif Şimşek arasında canlı yayında ‘28 Şubat’ tartışması: Senin helalleşme niyetin yok mu?
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tv100.com Yazarları Latif Şimşek, Doğan Çağlar, Sözcü Gazetesi Yazarı Aytunç Erkin ve Gazeteci Şaban Sevinç; Pınar Işık Ardor ile Gündeme Dair programına konuk olarak gündemi değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘başörtüsü’ çıkışının masaya yatırıldığı programda Sevinç ve Şimşek arasında ‘28 Şubat’ tartışması çıktı.

Şimşek’in, “28 Şubat nedeniyle Kılıçdaroğlu helalleşmeye çalışıyor, sen şimdi 28 Şubat’ı savunuyorsun” sözlerine Sevinç, “Savunmuyorum, o Kılıçdaroğlu’nun konusu. Ben hesaplaşacak bir şey görmüyorum” diyerek yanıt verdi.

Şimşek’in, “Sen biraz önce kendin söyledin, ‘başörtüsü yasağını bende destekliyordum’ dedin. Senin helalleşme gibi bir niyetin yok mu?” sorusunu Sevinç, “Yok tabi kimle niye helalleşeceğim” sözleriyle cevap verdi.

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insan
9.10.2022 02:49
bosuna dayak yemedi bu kiz isimli kisi  
 
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